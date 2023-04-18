Конфликт в новосибирской гимназии возмутил омбудсмена Болтенко

Также Надежда Болтенко заявила, что конфликт пытались урегулировать еще в прошлом году с привлечением департамента образования администрации Города Новосибирска. Тем не менее, ситуация практически не поменялась. По мнению омбудсмена, конфликт негативно влияет на детей и не дает им возможности получать знания в комфортной обстановке.