Конфликт в новосибирской гимназии возмутил омбудсмена Болтенко

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
«Держим на контроле ситуацию в одной из гимназий Новосибирска. Уполномоченный обеспокоена непрекращающимся конфликтом в одном из классов начального звена[…..]. Завтра состоится совещание у Уполномоченного с приглашением представителей прокуратуры, департамента и министерства образования, следственного комитета для дальнейшего урегулирования данного вопроса», - написала детский омбудсмен в телеграм-канале.
Также Надежда Болтенко заявила, что конфликт пытались урегулировать еще в прошлом году с привлечением департамента образования администрации Города Новосибирска. Тем не менее, ситуация практически не поменялась. По мнению омбудсмена, конфликт негативно влияет на детей и не дает им возможности получать знания в комфортной обстановке.
До этого про конфликт в гимназии №10 сообщили «НГС Новосибирск». Сообщается, что руководительницу одного из классов начального звена регулярно подвергает травле мать одного из учеников. Сам конфликт длится полтора года, а причины откровенного буллинга неизвестны.
По мнению родителей, мать пытается создать своему ребенку исключительно комфортные условия для учебы и негативно относится к любой критике. В итоге родительское сообщество приняло решение объявить бойкот занятий.