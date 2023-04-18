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Конфликт в новосибирской гимназии возмутил омбудсмена Болтенко

18 апреля 2023, 07:31
Фото: 1MI
Бойкот занятий привлек внимание детского омбудсмена

Конфликт в новосибирской гимназии возмутил омбудсмена Болтенко

Конфликт в гимназии №10 находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области. Непростая ситуация станет одной из главных тем совещания у Надежды Болтенко.
«Держим на контроле ситуацию в одной из гимназий Новосибирска. Уполномоченный обеспокоена непрекращающимся конфликтом в одном из классов начального звена[…..]. Завтра состоится совещание у Уполномоченного с приглашением представителей прокуратуры, департамента и министерства образования, следственного комитета для дальнейшего урегулирования данного вопроса», - написала детский омбудсмен в телеграм-канале.

Также Надежда Болтенко заявила, что конфликт пытались урегулировать еще в прошлом году с привлечением департамента образования администрации Города Новосибирска. Тем не менее, ситуация практически не поменялась. По мнению омбудсмена, конфликт негативно влияет на детей и не дает им возможности получать знания в комфортной обстановке. 

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До этого про конфликт в гимназии №10 сообщили «НГС Новосибирск». Сообщается, что руководительницу одного из классов начального звена регулярно подвергает травле мать одного из учеников. Сам конфликт длится полтора года, а причины откровенного буллинга неизвестны.

 По мнению родителей, мать пытается создать своему ребенку исключительно комфортные условия для учебы и негативно относится к любой критике. В итоге родительское сообщество приняло решение объявить бойкот занятий.

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#Образование#Новосибирск#Александр Ляхов#Надежда Болтенко#Школа#Дети#Омбудсмен#Конфликт
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