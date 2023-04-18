Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В новосибирской гимназии школьники устроили забастовку и не вышли на учебу — так класс защищает своего учителя от матери одной из одноклассниц. Речь идет о бизнесвумен Светлане. Ранее мы уже рассказывали об этой истории. Тогда конфликт разгорелся из-за буллинга педагогического состава и учеников со стороны конфликтной родительницы.
Суть в том, что в январе 2022 года девочка каталась на горке и неудачно с нее съехала – она получила травму спины. Во всем мать ребенка обвинила мальчика, из-за которого якобы это все и произошло. Но потом его вина не подтвердилась. Мамаша начала агрессировать на учителей и одноклассников ее дочки.
Она писала по несколько заявлений в полицию с ложными обвинениями и настраивала всех против себя. Больше всего страдала классная руководительница, от которую бизнесвумен требовала увольнения. Этот конфликт длится по сей день уже как полтора года. Из-за поведения матери ученики 3-го класса устроили бойкот, защищая свою учительницу.
Стоит отметить, что дочь Светланы учится в этом же классе. Родители не хотят, чтобы ребенок скандальной мамаши учился с другими учениками. При этом жалобы на происходящее в их классе никак не влияют на ситуацию. 14 апреля родители предупредили руководство школы о забастовке коллективным письмом, а 17 и 18 апреля на уроки не вышел целый класс в составе 24 человек, за исключением дочери Светланы, пишет издание «НГС».
«Уже на протяжении почти полутора лет Светлана откровенно занимается травлей учителя, незаконно требует ее отстранения от классного руководства вопреки интересам всего класса, оскорбляет ее в социальных сетях, пишет непрекращающиеся и необоснованные жалобы по надуманным основаниям на учителя в различные инстанции», — говорится в коллективной жалобе, ее текст есть в распоряжении редакции.
Кроме того, родительница якобы оказывает психологическое воздействие на родителей и детей класса, врываясь на уроки, устраивая скандалы и прочее, тем самым, это мешает учебному процессу. Официально информацию о забастовке в гимназии не подтвердили и не опровергли. Также известно, что родители не намерены остановиться только на забастовке, они организуют митинг.
Не можем не отметить, что Светлана была героиней статьи СМИ о расследовании по ее бизнесу. После публикации материала в редакцию к журналистам пришли мужчины и требовали удалить статью. Тогда один из дебоширов даже был осужден по статье.