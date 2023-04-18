Суть в том, что в январе 2022 года девочка каталась на горке и неудачно с нее съехала – она получила травму спины. Во всем мать ребенка обвинила мальчика, из-за которого якобы это все и произошло. Но потом его вина не подтвердилась. Мамаша начала агрессировать на учителей и одноклассников ее дочки.