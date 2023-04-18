Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:47
В Новосибирске подвели итоги на право застройки первого этапа микрорайона "Клюквенный". ООО "СЗ ДСК КПД-Газстрой" из Новосибирска будет вести строительство на участка площадью 4,17 га (кадастровый номер 54:35:41122:860), омская компания АО "Завод сборного железобетона № 6" начнет работы на участке площадью 5.09 га (кадастровый номер 54:35:41122:849). Договоры со строительными компаниями будут заключены на 10 лет.
Общий размер платы, которую внесут застройщики на субаренду земельных участков - 835 миллионов рублей. Кроме того, 41,7 миллионов руб. будут не позднее 30 сентября 2023 года направлены строительными компаниями на восстановление прав обманутых дольщиков на территории Новосибирской области.
Еще три участка, выставленных на аукцион, остались невостребованными.
"Мы удовлетворены итогами конкурса, однако видим, что самыми востребованными у застройщиков оказались земельные участки площадью не более 5 гектаров, то есть самые относительно небольшие земельные участки, предусмотренные для застройки жильем. В связи с этим в условиях изменившейся экономической ситуации и конъюнктурой рынка, в ближайшее время АО "АРЖС НСО" будет доработана концепция застройки микрорайона и проект планировки территории, после чего будут объявлены новые торги", – прокомментировал генеральный директор АО "Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области" Ашот Рафаелян.
Общая площадь пяти участков, входящих в первую очередь строительства микрорайона, составляет более 38 гектаров. Кроме жилья, здесь запланировано строительство двух детских садов, школы и поликлиники со станцией скорой медицинской помощи.
Всего же площадь будущего микрорайона составит 207 га, общая площадь жилья составит около 1 млн квадратных метров, общая численность жителей – более 34 тысяч человек. Площадок для комплексной застройки, сопоставимых по масштабу с "Клюквенным", в Новосибирске больше нет.
Однако будущие новоселы могут столкнуться с проблемой транспортной доступности.
"В первой очереди предполагается продолжение улицы Богдана Хмельницкого от улицы Тайгинской до планируемой территории с дальнейшим выходом на Северный обход. Протяженность составляет около трех километров…Во второй очереди предусмотрено строительство продолжения улицы Красных Зорь, с юга эта дорога будет опоясывать микрорайон с путепроводом через железную дорогу и транспортной развязкой на пересечении Пашинского и Восточного шоссе", - объяснял ранее руководитель муниципального "Института градостроительного планирования" Алексей Нестеркин.
Кроме того, в отдаленных планах предполагается восстановление движения электропоездов до Пашино с организацией остановки "Клюквенный" и соединение улицы Учительской с микрорайоном "Клюквенный" трамвайной веткой.
Но, по словам главы городского департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева, транспортной инфраструктурой "нет смысла заниматься" ранее, чем спустя три года после начала строительства первых жилых домов.
Развитием территории Клюквенного занимается "Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области", уже заключены договоры прокладке инженерных коммуникаций и на проектирование внутриквартальных дорог. Предполагается, что строительство будет разбито на три этапа: 1 очередь — ввод 2025–2026 годы, 2 очередь — ввод 2027–2028, 3 очередь — до 2033 г.
Микрорайон Клюквенный расположен между микрорайонами Родники и Снегири, был включен в состав Новосибирска в 2005 года, до этого имел статус поселка Новосибирского района. На текущий момент застроен 12-ю 1-3 этажными домами послевоенной постройки. Население 249 человек.