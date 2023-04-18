Всего же площадь будущего микрорайона составит 207 га, общая площадь жилья составит около 1 млн квадратных метров, общая численность жителей – более 34 тысяч человек. Площадок для комплексной застройки, сопоставимых по масштабу с "Клюквенным", в Новосибирске больше нет.