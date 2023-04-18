На Аллее 110-летия Новосибирска появятся настольные игры и изгородь из кизильника

Саму аллею не станут кардинально менять, но создадут зеленую зону по проекту голландского ландшафтного дизайнера Пита Удольфа. Ее основой станут многолетние цветники и живая изгородь из морозоустойчивого кизильника. Вдоль пешеходной дорожки установят скамейки и урны, а также поставят светодиодные фонари.