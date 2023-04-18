На Аллее 110-летия Новосибирска появятся настольные игры и изгородь из кизильника

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Согласно проекту, на Аллее 110-летия Новосибирска существенно облагородят место возле сцены. Рядом установят столы для настольных игр и навес, а для маленьких новосибирцев создадут детскую площадку с песочным покрытием. Одной из главных достопримечательностей площадки станут качели «Гнездо».
Саму аллею не станут кардинально менять, но создадут зеленую зону по проекту голландского ландшафтного дизайнера Пита Удольфа. Ее основой станут многолетние цветники и живая изгородь из морозоустойчивого кизильника. Вдоль пешеходной дорожки установят скамейки и урны, а также поставят светодиодные фонари.