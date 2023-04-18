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На Аллее 110-летия Новосибирска появятся настольные игры и изгородь из кизильника

18 апреля 2023, 13:36
Фото: Зеленый Новосибирск
На аллее появится детская площадка

В Новосибирске благоустроят аллею в Затулинском жилмассиве

В Новосибирске займутся благоустройством Аллеи 110-летия города в Затулинском жилмассиве. Упор будет сделан на эстетическое облагораживание общественного пространства. Соответствующий дизайн-проект опубликовала городская администрация.

Согласно проекту, на Аллее 110-летия Новосибирска существенно облагородят место возле сцены. Рядом установят столы для настольных игр и навес, а для маленьких новосибирцев создадут детскую площадку с песочным покрытием. Одной из главных достопримечательностей площадки станут качели «Гнездо».

Саму аллею не станут кардинально менять, но создадут зеленую зону по проекту голландского ландшафтного дизайнера Пита Удольфа. Ее основой станут многолетние цветники и живая изгородь из морозоустойчивого кизильника. Вдоль пешеходной дорожки установят скамейки и урны, а также поставят светодиодные фонари.

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