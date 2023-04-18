Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Мэрия подписала соглашение с компанией-застройщиком гостиничного комплекса на левом берегу города, в гостиничном комплексе откроется Музей имени А. И. Покрышкина. Проект был начат ещё в прошлом году и включал оформление центральной части площади имени Карла Маркса, где был установлен памятник маршалу авиации.
Музей будет расположен в правом крыле одного из зданий комплекса и обладать отдельным входом. Мэр Анатолий Локоть отметил: «Для этого музея накопилось много материала и экспонатов, в том числе, личные вещи Александра Ивановича Покрышкина, переданные городу его родственниками».
На площади им. Карла Маркса в Новосибирске строят квартал «Аэрон» с гостиницей, апартаментами, центрами и музеем им. А. И. Покрышкина. Экспозиция музея будет отражать летный путь знаменитого маршала, а также там будут размещены макеты самолетов, включая И-16. Именно эту модель самолета начал выпускать Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова на заре своей деятельности.
В новом Музее, помимо макетов самолетов, будет представлена история новосибирцев в авиации. Экспонаты будут отражать истории подвигов летчиков, таких как Александр Покрышкин и Василий Старощук. В экспозиции будет представлен и самолет Як-7Б, на котором летом 1943 года, Василий Старощук пожертвовал собой ради жизни новосибирцев во время проведения испытаний.
В Музее будет представлена история производства самолетов во время войны. Будет создана и интерактивная экспозиция, которая позволит посетителям услышать звук мотора или попробовать произвести посадку самолета на симуляторе.
Мэр Анатолий Локоть отметил, что для города этот объект имеет особенное значение. Все помнят, что Площадь им. Карла Маркса была несколько лет местом хаотичной торговли. Эта территория нуждается в красивых архитектурных решениях, которые придадут ей законченный вид и станут украшением левобережья. Так же, по словам мэра, гостиничный комплекс будет способствовать поиску удобного жилья для студентов, поступающих в ВУЗы Новосибирска и для туристов, которые приедут в Новосибирск на спортивные соревнования на Ледовой арене.
Аппарт-отель, состоящий из пяти корпусов, построит ООО «Центр левого берега».