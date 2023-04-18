Мэр Анатолий Локоть отметил, что для города этот объект имеет особенное значение. Все помнят, что Площадь им. Карла Маркса была несколько лет местом хаотичной торговли. Эта территория нуждается в красивых архитектурных решениях, которые придадут ей законченный вид и станут украшением левобережья. Так же, по словам мэра, гостиничный комплекс будет способствовать поиску удобного жилья для студентов, поступающих в ВУЗы Новосибирска и для туристов, которые приедут в Новосибирск на спортивные соревнования на Ледовой арене.