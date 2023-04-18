«Неудобица» с «мухлежом»: застройщики добиваются смягчения нормативов апартаментам

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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Updated Сегодня, 08:32
«Нас пытаются обвинять неведомо в чём. Я бы лучше выдал почётную грамоту за то, что мы осваиваем самые говённые территории», — заявил известный новосибирский застройщик, гендиректор ГК «Сибмонтажспецстрой» Анатолий Павлов на комиссии по нормативам Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства 13 апреля. Беспокойство застройщиков вызывает планы Минстроя области ужесточить нормативы при строительстве апартаментов.
Минстрой отреагировал на требования прокуратуры, которая реагирует на обращения новосибирцев: строительство многоэтажных апартаментов в густонаселенных районах усугубляет проблемы нехватки школ, детсадов и больниц. Девелоперы строят апартаменты, чтобы избежать социальных обременений при строительстве жилья.
Недобросовестные застройщики продают апартаменты ещё на стадии строительства как квартиры, в которых можно прописаться. Об этой проблеме сигнализировал начальник архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска (АСИ) Евгений Улитко в письме к главному архитектору Александру Ложкину. В Новосибирске, по его данным, в 15 строящихся зданиях апартаментов, квартиры продаются как полноценное жильё. Также в письме упоминается о проблеме отсутствия учёта жителей апартаментов при подготовке проектов планировки территорий. Таким образом, проживающие не могут рассчитывать на достаточное количество парковочных мест, возможность отправить своих детей в детсад, школу или в поликлинику.
В Новосибирске случались и совсем удивительные прецеденты. Например, один из первых в городе апарт-отелей Resident, построенный компанией Александра Бойко, постепенно стал фактически жилым домом.
Истории с «мухлежом», как выразился Анатолий Павлов, не устраивают и самих застройщиков. Но больше всего застройщиков пугает перспектива ужесточения нормативов строительства апартаментов до норм жилья. После этого, считают они, строительство апартаментов теряет всякий смысл и это повредит развитию города.
Застройщики подчеркивают, что под строительство апартаментов идут самые худшие участки, где жилье нельзя строить по Санпинам и из-за иных ограничений, где есть «неудобица».
«Нормативы по апартаментам предполагают ужесточить в два раза, но важно не приравнивать их по нормативам к жилью… апартаменты строят на участках, где по различным нормам нельзя строить жилье. Иначе эти участки (часть из них в центре города) будут заброшены, на их месте будут мусорки и хибары частного сектора. Эти участки в центре города не будут вовлечены в оборот», — заявил в интервью Атас.инфо генеральный директор ГК ХИММЕТАЛЛ, зампредседателя Общественного Экспертного Совета по градостроительству при мэре Новосибирска Евгений Гаврилов.
Анатолий Павлов заявил, что ни один застройщик не будет строить апартаменты на участке, где может построить жилье (которое сможет продавать дороже. Прим.ред.). Он раскритиковал критерий, по которому предлагается определять статус зданий как апартаментов. «Соотношение 70% номеров с кухонными зонами и 30% без них — надуманный и искусственный норматив. Он бессмысленный, так как его очень легко обойти», — уверен Павлов.
Застройщик считает более эффективным другой критерий — площадь жилых помещений. «Считаем, что 30 квадратов достаточно. У нас норматив на одного человека 24 кв. м. Если мы строим апарты площадью 30 кв. м, то эта площадь предназначена для одного-двух взрослых человек. Соответственно, тем, кто живёт по один-два человека, в детсад и школу уже поздно. Им не нужна никакая социальная инфраструктура», — заявил Павлов.
Анатолий Павлов — генеральный директор ГК «Сибмонтажспецстрой», застройщик апарт-комплексов «Инские холмы», «ApartRiver», «Бирюзовая жемчужина — Апартаменты», ЖК «Чкалов», ЖК «MilkHouse», апартаменты Пилигрим и «VOROSHILOV» и др. Известен также скандальной ситуацией, когда строительство 17-этажного дома на улице Красноярской, 132 спровоцировало протесты жителей соседних домов против точечной застройки.
После выступления Павлова в итоговом протоколе заседания комиссии занесено предложение «Запретить проектирование и строительство апартаментов площадью более 30 м². При таком нормативе в апартаментах будут проживать те (1-2 человека в номере), кому «не нужна социальная инфраструктура». Также предложен ряд поправок к нормативам по парковочным машино-местам, которые застройщик считает правильными. С протоколом можно ознакомиться по ссылке.