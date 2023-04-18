«Неудобица» с «мухлежом»: застройщики добиваются смягчения нормативов апартаментам

«Нормативы по апартаментам предполагают ужесточить в два раза, но важно не приравнивать их по нормативам к жилью… апартаменты строят на участках, где по различным нормам нельзя строить жилье. Иначе эти участки (часть из них в центре города) будут заброшены, на их месте будут мусорки и хибары частного сектора. Эти участки в центре города не будут вовлечены в оборот», — заявил в интервью Атас.инфо генеральный директор ГК ХИММЕТАЛЛ, зампредседателя Общественного Экспертного Совета по градостроительству при мэре Новосибирска Евгений Гаврилов.