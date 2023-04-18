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Новосибирец перепил на Пасху и сжег свои половые органы

18 апреля 2023, 05:01
Фото: 1MI
Пьяный житель Кыштовки Новосибирской области остался без половых органов. Он устроил пожар, в котором сам тяжело пострадал, а его семья чудом уцелела.

Как рассказали Atas.info очевидцы, мужчина праздновал Пасху с женой, ребенком и свояченицей у себя дома. Во время застолья он изрядно перепил и внезапно решил устроить поджог.

«Он облил себя бензином и зажег спичку, хотел просто всех напугать, никого убивать не планировал — просто перебрал с алкоголем. Его жена с грудничком на руках выбежала из дома сразу, на них бензин не попал даже, не успела убежать только свояченица», — рассказала Atas.info анонимно сибирячка, знакомая с ситуацией.

Сейчас глава семейства в реанимации в тяжелом состоянии. Он сжег свои половые органы. Госпитализирована с ожогами также свояченица.

«Мы не знаем, что у него было на уме в тот момент, но он никому зла не желал. На него тоже зла не держим, только молимся, чтобы выжил».

Сейчас в инциденте разбирается СУ СКР Новосибирской области.

#Алина Шефер#Поджог#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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