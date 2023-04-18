Новосибирец перепил на Пасху и сжег свои половые органы

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Как рассказали Atas.info очевидцы, мужчина праздновал Пасху с женой, ребенком и свояченицей у себя дома. Во время застолья он изрядно перепил и внезапно решил устроить поджог.
«Он облил себя бензином и зажег спичку, хотел просто всех напугать, никого убивать не планировал — просто перебрал с алкоголем. Его жена с грудничком на руках выбежала из дома сразу, на них бензин не попал даже, не успела убежать только свояченица», — рассказала Atas.info анонимно сибирячка, знакомая с ситуацией.
Сейчас глава семейства в реанимации в тяжелом состоянии. Он сжег свои половые органы. Госпитализирована с ожогами также свояченица.
«Мы не знаем, что у него было на уме в тот момент, но он никому зла не желал. На него тоже зла не держим, только молимся, чтобы выжил».
Сейчас в инциденте разбирается СУ СКР Новосибирской области.