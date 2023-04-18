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Новосибирские льготники получат бесплатный проезд по четвертому мосту через Обь

18 апреля 2023, 06:14
Фото: Телеграм-канал ГК «ВИС»
Новосибирские льготники получат бесплатный проезд по мосту

Льготники Новосибирска смгут бесплатно ездить по четвертому мосту через Обь

Льготникам из Новосибирска дадут возможность бесплатного проезда по четвертому мосту через Обь и другим платным трассам. Об этом заявил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.
«Льготники смогут бесплатно ездить по платным дорогам. Такое решение ранее приняли на федеральном уровне, теперь мы совместно с Правительством Новосибирской области и Заксобранием приводим в соответствие региональный закон», - написал Анатолий Костылевский в телеграм-канале.

Соответствующий законопроект будет обсужден на заседании профильного комитета. Дата обсуждений пока не называется.

Напомним, что проезд через четвертый мост через Обь будет платным. Льготу получат машимны спецслужб, автомобили «скорой помощи» и общественный транспорт. Предполагается, что максимальный размер пошлины за одну поездку составит 100 рублей, однако стоимость проезда могут значительно увеличить.

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#Новосибирск#Анатолий Костылевский#Четвертый мост#Транспорт#Александр Ляхов#Мост#Льготы#Проезд
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