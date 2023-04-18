Новосибирские льготники получат бесплатный проезд по четвертому мосту через Обь

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
«Льготники смогут бесплатно ездить по платным дорогам. Такое решение ранее приняли на федеральном уровне, теперь мы совместно с Правительством Новосибирской области и Заксобранием приводим в соответствие региональный закон», - написал Анатолий Костылевский в телеграм-канале.
Соответствующий законопроект будет обсужден на заседании профильного комитета. Дата обсуждений пока не называется.
Напомним, что проезд через четвертый мост через Обь будет платным. Льготу получат машимны спецслужб, автомобили «скорой помощи» и общественный транспорт. Предполагается, что максимальный размер пошлины за одну поездку составит 100 рублей, однако стоимость проезда могут значительно увеличить.