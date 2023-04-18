Новосибирские льготники получат бесплатный проезд по четвертому мосту через Обь

Напомним, что проезд через четвертый мост через Обь будет платным. Льготу получат машимны спецслужб, автомобили «скорой помощи» и общественный транспорт. Предполагается, что максимальный размер пошлины за одну поездку составит 100 рублей, однако стоимость проезда могут значительно увеличить.