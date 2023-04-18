Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Одним из важных изменений, предлагаемых в законопроекте, который президент РФ Владимир Путин подписал 14 апреля, станет создание единого реестра военнообязанных — его формированием займутся сотрудники региональных военкоматов.
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России сообщили, что запустить реестр военнообязанных можно будет не ранее очередного осеннего призыва. Власти рассчитывают, что создание такой базы данных позволит исправить недостатки действующей учетной системы и актуализировать информацию.
«Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом», – заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя создание единого реестра военнообязанных.
Нынешней весной призывная кампания проводится по старым правилам — указ о призыве на военную службу президент России Владимир Путин подписал 30 марта этого года. А после вступления в силу поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» повестки новосибирцам станут вручать не только лично под роспись, но и заказным письмом по почте, а также на портале «Госуслуги».
Новые правила доставки повесток коснутся всех военнообязанных россиян. Повестка станет считаться врученной с момента ее появления в личном кабинете граждан на «Госуслугах», а также по истечении недели после размещения в реестре повесток, доступ к которому жители Новосибирской области могут получить через сайт госуслуг или при личном визите в МФЦ.
По словам специалиста по разведке Георгия Рипера, обновленные правила доставки повесток и создание единого реестра военнообязанных — это не подготовка к новой волне частичной или всеобщей мобилизации, а «нормальное функционирование государственного механизма призыва» на срочную или контрактную военную службу.
«Военкоматы смогут набирать людей по нужным ВУС (военно-учетным специальностям – прим.) по мере необходимости, например, когда срочно нужны артиллеристы, операторы БЛА и т. д.», – пояснил эксперт.
Цель внесения поправок в действующий Федеральный закон № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, — сокращение числа «граждан, позволяющих себе игнорировать установленные федеральным законодательством требования в сфере исполнения воинской обязанности».
Таким образом, отказ от получения повестки, равно как и неявка без уважительных причин в военкомат в назначенный день будет считаться уклонением от военной службы, что повлечет за собой целый ряд негативных последствий для уклониста.
Как отметил в интервью журналистам новосибирский юрист Евгений Годов, призывникам больше не удастся избежать явки в военкомат.
«Принятие поправок в закон о призыве можно назвать настоящей военной реформой. Теперь уклонистам не поможет удаление профиля с сайта госуслуг или выезд за границу», – подчеркнул он.
Важно! Однако после подписания законопроекта главой государства 14 апреля военный комиссар Москвы военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что электронные повестки могут приходить призывникам уже этой весной. При этом не уточняется, каких регионов это касается. Ранее сообщалось, что пилотный проект с электронными повестками отрабатывался на базе военкомата Одинцовского района Московской области.
Если военнообязанный или призывник из числа жителей Новосибирской области в течение трех рабочих дней после получения повестки не прибудет в военкомат, ему автоматически будет установлен запрет на выезд из страны.
А если новосибирец не явится к месту назначения в двадцатидневный срок с момента вручения повестки, он лишится возможности:
Примечательно, что администрация Новосибирской области, как и региональные власти других субъектов РФ, смогут дополнительно устанавливать свои меры воздействия на уклонистов. При этом все ограничения будут сняты после явки призывника в военкомат.
Новосибирске военкоматы, согласно поправкам к закону «О воинской обязанности и военной службе», теперь будут получать сведения о гражданах от полиции, налоговой службы, вузов, судебных и следственных органов, Фонда пенсионного и социального страхования, медицинских организаций и других государственных структур.
О россиянах призывного возраста и военнообязанных военные комиссариаты Новосибирской области будут получать всю личную информацию, данные паспорта и других документов, адрес, сведения о состоянии здоровья, образовании и месте работы.