Нынешней весной призывная кампания проводится по старым правилам — указ о призыве на военную службу президент России Владимир Путин подписал 30 марта этого года. А после вступления в силу поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» повестки новосибирцам станут вручать не только лично под роспись, но и заказным письмом по почте, а также на портале «Госуслуги».