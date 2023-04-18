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Новый закон о воинской службе — что изменится для новосибирцев

18 апреля 2023, 09:20
Фото: piqsels.com
Новый закон о воинской службе — что изменится для новосибирцев
Во вторник, 11 апреля 2023 года, ГД согласовала поправки в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», внесенные на рассмотрение депутатами фракции «Единая Россия» в начале 2018 года. Как будет проходить призыв новосибирцев в армию по новому регламенту — читайте в этой статье.

Единый реестр военнообязанных

Одним из важных изменений, предлагаемых в законопроекте, который президент РФ Владимир Путин подписал 14 апреля, станет создание единого реестра военнообязанных — его формированием займутся сотрудники региональных военкоматов.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России сообщили, что запустить реестр военнообязанных можно будет не ранее очередного осеннего призыва. Власти рассчитывают, что создание такой базы данных позволит исправить недостатки действующей учетной системы и актуализировать информацию.

«Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом», заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя создание единого реестра военнообязанных.
Единый реестр военнообязанныхЕдиный реестр военнообязанных
Единый реестр военнообязанных
Фото: 1MI

Как будут приходить повестки призывникам из Новосибирской области

Нынешней весной призывная кампания проводится по старым правилам — указ о призыве на военную службу президент России Владимир Путин подписал 30 марта этого года. А после вступления в силу поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» повестки новосибирцам станут вручать не только лично под роспись, но и заказным письмом по почте, а также на портале «Госуслуги».

Новые правила доставки повесток коснутся всех военнообязанных россиян. Повестка станет считаться врученной с момента ее появления в личном кабинете граждан на «Госуслугах», а также по истечении недели после размещения в реестре повесток, доступ к которому жители Новосибирской области могут получить через сайт госуслуг или при личном визите в МФЦ.

По словам специалиста по разведке Георгия Рипера, обновленные правила доставки повесток и создание единого реестра военнообязанных — это не подготовка к новой волне частичной или всеобщей мобилизации, а «нормальное функционирование государственного механизма призыва» на срочную или контрактную военную службу.

«Военкоматы смогут набирать людей по нужным ВУС (военно-учетным специальностям прим.) по мере необходимости, например, когда срочно нужны артиллеристы, операторы БЛА и т. д.», пояснил эксперт.

Что будет, если проигнорировать электронную повестку

Цель внесения поправок в действующий Федеральный закон № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, — сокращение числа «граждан, позволяющих себе игнорировать установленные федеральным законодательством требования в сфере исполнения воинской обязанности».

Таким образом, отказ от получения повестки, равно как и неявка без уважительных причин в военкомат в назначенный день будет считаться уклонением от военной службы, что повлечет за собой целый ряд негативных последствий для уклониста.

Как отметил в интервью журналистам новосибирский юрист Евгений Годов, призывникам больше не удастся избежать явки в военкомат.

«Принятие поправок в закон о призыве можно назвать настоящей военной реформой. Теперь уклонистам не поможет удаление профиля с сайта госуслуг или выезд за границу», подчеркнул он.

Важно! Однако после подписания законопроекта главой государства 14 апреля военный комиссар Москвы военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что электронные повестки могут приходить призывникам уже этой весной. При этом не уточняется, каких регионов это касается. Ранее сообщалось, что пилотный проект с электронными повестками отрабатывался на базе военкомата Одинцовского района Московской области.

Что будет, если проигнорировать электронную повесткуЧто будет, если проигнорировать электронную повестку
Что будет, если проигнорировать электронную повестку
Фото: 1MI

Что ждет новосибирцев, уклоняющихся от призыва

Если военнообязанный или призывник из числа жителей Новосибирской области в течение трех рабочих дней после получения повестки не прибудет в военкомат, ему автоматически будет установлен запрет на выезд из страны.

А если новосибирец не явится к месту назначения в двадцатидневный срок с момента вручения повестки, он лишится возможности:

  • совершать регистрационные действия с автомобилем и управлять им;
  • зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого;
  • проводить сделки с недвижимостью;
  • получить кредит в банке, а также заем в микрофинансовой организации или у частного кредитора.

Примечательно, что администрация Новосибирской области, как и региональные власти других субъектов РФ, смогут дополнительно устанавливать свои меры воздействия на уклонистов. При этом все ограничения будут сняты после явки призывника в военкомат.

Кто и какие данные теперь будет передавать в военкоматы Новосибирской области

Новосибирске военкоматы, согласно поправкам к закону «О воинской обязанности и военной службе», теперь будут получать сведения о гражданах от полиции, налоговой службы, вузов, судебных и следственных органов, Фонда пенсионного и социального страхования, медицинских организаций и других государственных структур.

О россиянах призывного возраста и военнообязанных военные комиссариаты Новосибирской области будут получать всю личную информацию, данные паспорта и других документов, адрес, сведения о состоянии здоровья, образовании и месте работы.

Кто и какие данные теперь будет передавать в военкоматы Новосибирской областиКто и какие данные теперь будет передавать в военкоматы Новосибирской области
Кто и какие данные теперь будет передавать в военкоматы Новосибирской области
Фото: 1MI
#Новосибирск
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