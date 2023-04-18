Глава ГК "Дискус" Алексей Джулай после освобождения в зале суда заявил, что деньги у пайщиков созданных им жилищно-строительных кооперативов он не похищал. По словам застройщика, он "намерен приложить все усилия", чтобы как можно скорее официально ввести в эксплуатацию 55 домов в микрорайонах Плющихинский и Просторный. Решение суда, запрещающее ему общаться с фигурантами уголовного дела о мошенничестве, Джулай обжаловать не намерен.