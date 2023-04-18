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Судьбоносное для пайщиков заявление сделал освобожденный застройщик Джулай

18 апреля 2023, 04:50
Фото: vk.com/diskusplus
В общей сложности "Дискус" не сдал в эксплуатацию 55 домов

В Новосибирске застройщик Джулай сделал заявление в суде: что ждет покупателей жилья

Глава группы компаний "Дискус" не будет обжаловать решение суда о запрете определенных действий и намерен сконцентрироваться на вводе в эксплуатацию 55 построенных домов

Глава ГК "Дискус" Алексей Джулай после освобождения в зале суда заявил, что деньги у пайщиков созданных им жилищно-строительных кооперативов он не похищал. По словам застройщика, он "намерен приложить все усилия", чтобы как можно скорее официально ввести в эксплуатацию 55 домов в микрорайонах Плющихинский и Просторный. Решение суда, запрещающее ему общаться с фигурантами уголовного дела о мошенничестве, Джулай обжаловать не намерен.

17 апреля Центральный районный суд Новосибирска отказался удовлетворить ходатайство регионального управления Следственного комитета о заключении под стражу главы группы компаний "Дискус", депутата горсовета Алексея Джулая. По мнению следователей, это не дало бы бизнесмену возможности оказывать давление на свидетелей в ходе расследования уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
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16 апреля Джулай был задержан в рамках расследования этого дела, но после избрания меры пресечения в виде запрета определенных действия был отпущен в зале суда.

По версии следствия, ГК "Дискус" и созданными ею двумя жилищно-строительными кооперативами велось строительство двух многоквартирных домов в Октябрьском районе Новосибирска. Для работ с 2016 по 2022 год привлекались средства дольщиков, однако дома до сих пор не сданы в эксплуатацию.

По словам Алексея Джулая, таких домов более 55, в них давно живут люди, а сдать их официально в эксплуатацию мешает позиция мэрии, которая не выдает акты о присоединении к муниципальным инженерным сетям.

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Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
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