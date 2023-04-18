atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Изображение материала

ТОП-10 фото ужасного снегопада в Новосибирске

18 апреля 2023, 05:04
Фото: atas.info
Снегопад в Новосибирске
В Новосибирске и области начался снегопад 18 апреля. Из-за белых хлопьев видимость на улице практически нулевая.

Во вторник, 18 апреля в Новосибирске выпал снег. Погодные сервисы прогнозируют осадки до вечера.

Фото: atas.info

Синоптики gismeteo прогнозируют сильный снег и до -5…8 °C днем. И -9 °C вечером.

Фото: atas.info

«Яндекс. Погода» обещает снег весь день. По данным сервиса, на улице сейчас -7 °C. Снег будет сыпать весь день. По ощущениям за окном -16 °C.

Фото: atas.info

Фотографии снежного апокалипсиса в столице Сибири весьма завораживающие. С разных уголков города вид открывается разный: где-то снега больше, а где-то чуть меньше. 

Фото: atas.info
Опубликован прогноз погоды в Новосибирске на май 2023
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Погода#Снегопад#Общество#Город
Подпишитесь
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
16 апреля 07:18
Названы шокирующие подробности, как школьник выстрелил в одноклассника в Новосибирске
Сегодня, 06:09
18+. Что известно о насмерть замерзшей женщине под Новосибирском – обсуждают изнасилование
Сегодня, 07:49
Микрорайон "Клюквенный" не заинтересовал застройщиков: итоги первого этапа торгов
Сегодня, 06:42
«Неудобица» с «мухлежом»: застройщики добиваются смягчения нормативов апартаментам
Сегодня, 04:16
Невинность - гордость или стыд: врач из Новосибирска о 30-летних девственницах
Вчера, 11:17