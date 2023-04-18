ТОП-10 фото ужасного снегопада в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Во вторник, 18 апреля в Новосибирске выпал снег. Погодные сервисы прогнозируют осадки до вечера.
Синоптики gismeteo прогнозируют сильный снег и до -5…8 °C днем. И -9 °C вечером.
«Яндекс. Погода» обещает снег весь день. По данным сервиса, на улице сейчас -7 °C. Снег будет сыпать весь день. По ощущениям за окном -16 °C.
Фотографии снежного апокалипсиса в столице Сибири весьма завораживающие. С разных уголков города вид открывается разный: где-то снега больше, а где-то чуть меньше.