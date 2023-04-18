Топ самых шокирующих историй со стрельбой детей в школах Новосибирска

В 2018 году 10 мая в колледже Барабинска 17-летний студент принес с собой ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника, после чего покончил с собой. Также во время стрельбы пострадали еще двое студентов. При этом характеризовали юношу как спокойного и уравновешенного парня. При этом раненный молодой человек рассказывал, что студент стрелял просто «в никуда».