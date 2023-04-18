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Топ самых шокирующих историй со стрельбой детей в школах Новосибирска

18 апреля 2023, 07:00
Фото: 1MI
Вспоминаем, какие еще были в Новосибирске инциденты со стрельбой в школах
В Новосибирске подросток случайно выстрелил в одноклассника – шокирующий инцидент получил широкую огласку. Мы вспомнили, какие еще происшествия происходили в школах и колледжах столицы Сибири.

Подросток принес пистолет, чтобы похвастаться и случайно выстрелил в одноклассника

Названы шокирующие подробности, как школьник выстрелил в одноклассника в Новосибирске
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В одной из новосибирских школ подросток случайно выстрелил в одноклассника. Произошло все 4 апреля в Дзержинском районе. 15-летний мальчик принес в школу травматический пистолет, чтобы похвастаться перед одноклассниками. Оружие он взял у дедушки. Известно, что ребенок якобы случайно выстрелил в предплечье 15-летнему парню. Тот получил ушибы и синяки. Семья подростка, да и сам подросток характеризуются положительно. Обстоятельства шокирующей трагедии устанавливаются.

Стрельба на уроке физкультуры

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В селе Ленинское Новосибирской области зимой 2022 года пятиклассник не хотел кататься на лыжах, достал пистолет и выстрелил в одноклассников. В результате происшествия пострадал 11-летний мальчик – пуля попала к нему в голову, но спасла шапка. К счастью, потом ребенок поправился.

Причем некоторые источники СМИ заявляли, что выстрел одноклассник произвел случайно во время демонстрации оружия. Между тем потом выяснилось, что стрелявшему ребенку было 14 лет, он учился в 5-м классе по адаптированной программе и уже не раз нарушал дисциплину в школе. Пистолет он якобы нашел в неустановленном месте.

Стрельба в колледже Барабинска – стрелок покончил с собой

В 2018 году 10 мая в колледже Барабинска 17-летний студент принес с собой ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника, после чего покончил с собой. Также во время стрельбы пострадали еще двое студентов. При этом характеризовали юношу как спокойного и уравновешенного парня. При этом раненный молодой человек рассказывал, что студент стрелял просто «в никуда».

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В девочку стреляли во дворе школы

Еще один инцидент произошел на территории школы в городе Обь в 2016 году. Тогда 3 июня в семилетнюю девочку стреляли. К счастью, пуля прошла по касательной, и ребенок серьезно не пострадал. Выстрелы были из пневматического оружия. Тогда свидетели заметили возле школы заметили странную машину. Вскоре полиция приступила к поискам хулигана.

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