Топ самых шокирующих историй со стрельбой детей в школах Новосибирска

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В одной из новосибирских школ подросток случайно выстрелил в одноклассника. Произошло все 4 апреля в Дзержинском районе. 15-летний мальчик принес в школу травматический пистолет, чтобы похвастаться перед одноклассниками. Оружие он взял у дедушки. Известно, что ребенок якобы случайно выстрелил в предплечье 15-летнему парню. Тот получил ушибы и синяки. Семья подростка, да и сам подросток характеризуются положительно. Обстоятельства шокирующей трагедии устанавливаются.
В селе Ленинское Новосибирской области зимой 2022 года пятиклассник не хотел кататься на лыжах, достал пистолет и выстрелил в одноклассников. В результате происшествия пострадал 11-летний мальчик – пуля попала к нему в голову, но спасла шапка. К счастью, потом ребенок поправился.
Причем некоторые источники СМИ заявляли, что выстрел одноклассник произвел случайно во время демонстрации оружия. Между тем потом выяснилось, что стрелявшему ребенку было 14 лет, он учился в 5-м классе по адаптированной программе и уже не раз нарушал дисциплину в школе. Пистолет он якобы нашел в неустановленном месте.
В 2018 году 10 мая в колледже Барабинска 17-летний студент принес с собой ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника, после чего покончил с собой. Также во время стрельбы пострадали еще двое студентов. При этом характеризовали юношу как спокойного и уравновешенного парня. При этом раненный молодой человек рассказывал, что студент стрелял просто «в никуда».
Еще один инцидент произошел на территории школы в городе Обь в 2016 году. Тогда 3 июня в семилетнюю девочку стреляли. К счастью, пуля прошла по касательной, и ребенок серьезно не пострадал. Выстрелы были из пневматического оружия. Тогда свидетели заметили возле школы заметили странную машину. Вскоре полиция приступила к поискам хулигана.