Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В Новосибирске завершены тестовые заезды троллейбуса с автономным ходом по маршруту "Площадь Маркса – Аэропорт Толмачево".
"Техника на сегодняшний день прошла без сбоев по этому маршруту", - сообщил начальник городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник, 18 апреля.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил согласовать все формальные вопросы с дирекцией аэропорта, просчитать потенциальный пассажиропоток и запустить маршрут, как только город получит новые троллейбусы.
"Мне кажется, маршрут должен пользоваться популярностью", - резюмировал глава муниципалитета.
Предполагается, что до конца текущего года Новосибирск на условиях лизинга получит 120 новых троллейбусов "Горожанин" производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Запас автономного хода у этих машин составляет 20 километров. Износ существующего троллейбусного парка в городе на текущий момент составляет 98,5%.