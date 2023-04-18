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Троллейбус с автономным ходом запустят до аэропорта Толмачево в Новосибирске

18 апреля 2023, 04:28
Фото: atas.info
Парк троллейбусов в Новосибирске изношен на 98,5%

В Новосибирске площадь Маркса и аэропорт Толмачево свяжет троллейбусный маршрут

В Новосибирске проводят тестирование нового троллейбусного маршрута, который соединит центр Ленинского района с аэропортом Толмачево. Предполагается, что его запустят, когда город получит партию новых троллейбусов

В Новосибирске завершены тестовые заезды троллейбуса с автономным ходом по маршруту "Площадь Маркса – Аэропорт Толмачево".

"Техника на сегодняшний день прошла без сбоев по этому маршруту", - сообщил начальник городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник, 18 апреля.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил согласовать все формальные вопросы с дирекцией аэропорта, просчитать потенциальный пассажиропоток и запустить маршрут, как только город получит новые троллейбусы.

"Мне кажется, маршрут должен пользоваться популярностью", - резюмировал глава муниципалитета.

Предполагается, что до конца текущего года Новосибирск на условиях лизинга получит 120 новых троллейбусов "Горожанин" производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Запас автономного хода у этих машин составляет 20 километров. Износ существующего троллейбусного парка в городе на текущий момент составляет 98,5%.

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#Троллейбус#Аэропорт#Толмачево#Транспорт#Новосибирск
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