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Умер экс-глава Татарского района Новосибирской области Валерий Носков

18 апреля 2023, 02:44
Фото: Администрация Татарского района, 1MI
Валерий Носков был главой района более 20 лет

В Новосибирской области умер бывший глава Татарского района Валерий Носков

Ушел из жизни Валерий Носков, возглавлявший Татарский район более 20 лет. О его смерти сообщили в ВК-группе администрации района.

Валерий Носков возглавлял районную администрацию в Новосибирской области более 20 лет. Он был руководителем района до 2015 года.

Во время его руководство, Татарский район стал одним из крупнейших поставщиков с/х продукции в регионе.

«Будучи человеком с активной гражданской позицией, Валерий Павлович внёс ценный вклад в утверждение традиций района. По его инициативе в районе ежегодно продолжают проходить такие общественные мероприятия как съезд Добрых людей, слёт отличников общеобразовательных учреждений, конкурсы производственных бригад и т.д.», — вспоминают в администрации.

Умер Валерий 17 апреля 2023 года в возрасте 74-х лет. Прощание с ним состоится 19 апреля в РДК «Родина», с 10:00 до 12:00.

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#Эмилия Губарева#Смерть#Общество#Город#Новосибирская область
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