Умер экс-глава Татарского района Новосибирской области Валерий Носков

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Published Сегодня, 02:44
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Валерий Носков возглавлял районную администрацию в Новосибирской области более 20 лет. Он был руководителем района до 2015 года.
Во время его руководство, Татарский район стал одним из крупнейших поставщиков с/х продукции в регионе.
«Будучи человеком с активной гражданской позицией, Валерий Павлович внёс ценный вклад в утверждение традиций района. По его инициативе в районе ежегодно продолжают проходить такие общественные мероприятия как съезд Добрых людей, слёт отличников общеобразовательных учреждений, конкурсы производственных бригад и т.д.», — вспоминают в администрации.
Умер Валерий 17 апреля 2023 года в возрасте 74-х лет. Прощание с ним состоится 19 апреля в РДК «Родина», с 10:00 до 12:00.