В Новосибирске приостановили членство Алексея Джулая в «Единой России»

«Дискус» уже несколько лет строит 106 многоэтажек в микрорайонах Просторный и Плющихинский. Десятки домов до сих пор не ввели в эксплуатацию, при этом срок работ истек. Дольщики при этом продолжали вкладывать свои средства в застройку.