В Новосибирске приостановили членство Алексея Джулая в «Единой России»

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
Modified Сегодня, 02:36
Updated Сегодня, 02:36
Представители регионального отделения «ЕД» уточнили, что из партии Джулая не исключили. Это возможно только после вынесения судом обвинительного приговора.
Напомним, Джулая задержали в Новосибирске 16 апреля 2023 года по подозрению в мошенничестве. Следствие предполагает, что застройщик причастен к хищению денег дольщиков.
«Дискус» уже несколько лет строит 106 многоэтажек в микрорайонах Просторный и Плющихинский. Десятки домов до сих пор не ввели в эксплуатацию, при этом срок работ истек. Дольщики при этом продолжали вкладывать свои средства в застройку.
Алексея Джулая 17 апреля выпустили из зала суда. Ему ограничили общение с участниками процесса и потерпевшими.