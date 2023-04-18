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В Новосибирске приостановили членство Алексея Джулая в «Единой России»

18 апреля 2023, 02:34
Фото: 1MI
Членство Джулая в "Единой России" приостановили в Новосибирске
Новосибирское отделение партии «Единой России» приостановило членство главы ГК «Дискус» Алексея Джулая. Он находится под следствием в связи с возбуждением против него уголовного дела о мошенничестве.

Представители регионального отделения «ЕД» уточнили, что из партии Джулая не исключили. Это возможно только после вынесения судом обвинительного приговора.

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Напомним, Джулая задержали в Новосибирске 16 апреля 2023 года по подозрению в мошенничестве. Следствие предполагает, что застройщик причастен к хищению денег дольщиков.

«Дискус» уже несколько лет строит 106 многоэтажек в микрорайонах Просторный и Плющихинский. Десятки домов до сих пор не ввели в эксплуатацию, при этом срок работ истек. Дольщики при этом продолжали вкладывать свои средства в застройку.

Алексея Джулая 17 апреля выпустили из зала суда. Ему ограничили общение с участниками процесса и потерпевшими.


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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Дело Джулая - за что задержан глава "Дискуса"
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