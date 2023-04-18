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Загадочная смерть 33-летней женщины из Новосибирской области – ее нашли замерзшей

18 апреля 2023, 01:38
Фото: 1MI
Женщина умерла при неустановленных обстоятельствах

В Новосибирской области нашли насмерть замерзшую на улице 33-летнюю женщину

Женщину нашли насмерть замерзшей в Новосибирской области, о чем сообщают в СК региона.

Инцидент произошел 15 апреля в Барабинске. В тот день было найдено тело 33-летней женщины, без внешних признаков насильственной смерти.

Следователи начали проверять смерть сибирячки. Для этого была назначена судмедэкспертиза. В настоящий момент обстоятельства ее гибели устанавливаются.

Из соцсетей нам удалось узнать, что женщину нашли лежащей на земле в нижнем белье и брюках. Сибирячка возвращалась домой от родителей.

Новосибирцы обсуждают в комментариях, что женщину могли изнасиловать и убить, однако версия с криминалом официально не подтвердилась.

Расчлененный труп нашли в канализации на Невельского в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Погиб#Смерть#Общество#Город#Новосибирская область
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