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Инцидент произошел 15 апреля в Барабинске. В тот день было найдено тело 33-летней женщины, без внешних признаков насильственной смерти.
Следователи начали проверять смерть сибирячки. Для этого была назначена судмедэкспертиза. В настоящий момент обстоятельства ее гибели устанавливаются.
Из соцсетей нам удалось узнать, что женщину нашли лежащей на земле в нижнем белье и брюках. Сибирячка возвращалась домой от родителей.
Новосибирцы обсуждают в комментариях, что женщину могли изнасиловать и убить, однако версия с криминалом официально не подтвердилась.