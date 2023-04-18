Залил в рот горючее: под Новосибирском подросток получил ожоги после трюка с огнем

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Подросток заявил о том, что на него напал неизвестный в сквере «Звездочка», о чем сообщает «Аэро-сити». Мужчина якобы кинул зажженную бумагу в лицо юноши.
Однако записи камер видеонаблюдения показали, что история ребенка не соответствует действительности.
Позднее выяснилось, что мальчик попал в больницу после попытки удивить своих друзей огненным трюком: он залил в рот горючее и поджигал его спичкой.
Юноша в больнице. Врачи диагностировали у подростка термические ожоги лица и шеи. Напомним, что ранее школьник выстрелил в одноклассника в Новосибирске.