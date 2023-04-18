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Залил в рот горючее: под Новосибирском подросток получил ожоги после трюка с огнем

18 апреля 2023, 09:56
Фото: 1MI
Мальчик получил ожоги

Под Новосибирском подросток попал в больницу с сильными ожогами после трюка с огнем

В Оби под Новосибирском 15-летний подросток получил сильные ожоги после трюка с огнем.

Подросток заявил о том, что на него напал неизвестный в сквере «Звездочка», о чем сообщает «Аэро-сити». Мужчина якобы кинул зажженную бумагу в лицо юноши.

Однако записи камер видеонаблюдения показали, что история ребенка не соответствует действительности.

Позднее выяснилось, что мальчик попал в больницу после попытки удивить своих друзей огненным трюком: он залил в рот горючее и поджигал его спичкой.

Юноша в больнице. Врачи диагностировали у подростка термические ожоги лица и шеи. Напомним, что ранее школьник выстрелил в одноклассника в Новосибирске. 

Названы шокирующие подробности, как школьник выстрелил в одноклассника в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Дети#Школьники#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Обь
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