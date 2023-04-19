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Девятиклассник распылил перцовый баллончик в Пушкинском лицее

19 апреля 2023, 13:41
Фото: 1MI
Полиция провела беседу с учащимися

В новосибирском лицее девятиклассник распылил баллончик в лицо однокласснику

В Новосибирском государственном педагогическом лицее имени Пушкина произошел конфликт между девятиклассниками. Один из подростков брызнул другому в лицо перцовым баллончиком.

Как сообщает «НГС Новосибирск», инцидент произошел сегодня в среду. Подросток по неизвестным причинам выхватил баллончик и брызнул в лицо однокласснику. Случай уже находится на контроле у директора лицея, также ведется работа с ПДН и родителями учеников.

Также в региональных СМИ имеется информация, что струя из перцового баллончика случайно задела стоявшую рядом девочку. Однако ребенка оперативно осмотрели в медицинском кабинете. В результате конфликта никто не пострадал.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, на место происшествия выезжали сотрудники полиции и провели профилактическую беседу со школьниками. При этом заявлений от пострадавших не поступало.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Школьники#Школьник#Полиция
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