Девятиклассник распылил перцовый баллончик в Пушкинском лицее

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Как сообщает «НГС Новосибирск», инцидент произошел сегодня в среду. Подросток по неизвестным причинам выхватил баллончик и брызнул в лицо однокласснику. Случай уже находится на контроле у директора лицея, также ведется работа с ПДН и родителями учеников.
Также в региональных СМИ имеется информация, что струя из перцового баллончика случайно задела стоявшую рядом девочку. Однако ребенка оперативно осмотрели в медицинском кабинете. В результате конфликта никто не пострадал.
По данным ГУ МВД по Новосибирской области, на место происшествия выезжали сотрудники полиции и провели профилактическую беседу со школьниками. При этом заявлений от пострадавших не поступало.