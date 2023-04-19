Девятиклассник распылил перцовый баллончик в Пушкинском лицее

Как сообщает «НГС Новосибирск», инцидент произошел сегодня в среду. Подросток по неизвестным причинам выхватил баллончик и брызнул в лицо однокласснику. Случай уже находится на контроле у директора лицея, также ведется работа с ПДН и родителями учеников.