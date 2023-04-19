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Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:55
Министерство обороны России отказалось принять на баланс мемориал воинам Ленинградско-Павловской дивизии, который находится на территории бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом ведомство уведомило активистов, которые ранее обращались к Минобороны с такой просьбой.
"Земельный участок, на котором расположен мемориал, находится в собственности акционерного общества "ДОМ РФ"… В соответствии с федеральным законом обязанность по содержания в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, возложена на органы местного самоуправления, на территории которых находятся данные сооружения. Учитывая изложенное, основания для принятия мемориала в состав имущества Минобороны отсутствуют", - говорится в письменном ответе за подписью директор департамента культуры Минобороны Артема Горного.
Скандал вокруг монумента разгорелся в прошлом году. Активистка Елена Гавровская неоднократно обращалась к городским и областным властям, в прокуратуру, ФСБ, военные структуры по поводу плачевного состояния памятника. Но всюду получала только отписки. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как об этой ситуации Гавровская рассказала в ходе личного приема у руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Глава Следкома был возмущен равнодушием, с которым различные ведомства отнеслись к памяти солдат, и поручил возбудить уголовное дело из-за разрушающейся стелы. После чего при активном участии региональной структуры Следственного комитета памятник был отреставрирован.
Однако при этом встал вопрос о принадлежности монумента. Части 85 мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии были расквартированы в военном городке № 17 после завершения Великой Отечественной войны, памятник был возведен военным ведомством хозспособом в 80-е годы. После ухода военных стела, как и здания, многие из которых признаны объектами культурного наследия, пришли в упадок.
"Ситуация с землями военного городка продолжает быть смутной и непонятной. То Минобороны отвечает, что земли передаются в регион, то они уже в собственности "ДОМ РФ"… Лично я негативно отношусь к перспективе того, что в итоге памятником Ленинградско-Павловской дивизии завладеют бесконечно далекие от всякой культуры люди в лице представителей мэрии города Новосибирска. Сладкая парочка Локоть и Терешкова уже прославлены такими деяниями, как снос дома-музея Кондратюка, снос стелы 45-летия Победы. В период их правления город потерял кинотеатр "Металлист", на наших глазах разрушается 100-квартирный дом, крячковская школа на улице Якушева. Нет доверия и госпоже Соловьевой, радостно рапортовавшей в СМИ о "реконструкции" дома Кондратюка, обернувшейся его варварским сносом! Будем надеяться, что внимание Бастрыкина к ситуации с военным городком поможет защитить наследие легендарной Ленинградско-Павловской дивизии от очередных жульничеств со стороны людей, всякое уважение и доверие к которым полностью утрачено!", - прокомментировала корреспонденту Atas.info отказ Минобороны принять памятник на свой баланс Елена Гавровская.
В марте 2023 года Художественный совет Новосибирска принял решение о включении памятника в реестр элементов монументально-декоративного оформления города, подчеркнув, что монумент не соответствует требованиям о порядке размещения подобных знаков.
3 мая в Октябрьском суде Новосибирска пройдет первое заседание по делу о признании оказавшегося бесхозным монумента муниципальной собственностью.