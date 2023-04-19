Скандал вокруг монумента разгорелся в прошлом году. Активистка Елена Гавровская неоднократно обращалась к городским и областным властям, в прокуратуру, ФСБ, военные структуры по поводу плачевного состояния памятника. Но всюду получала только отписки. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как об этой ситуации Гавровская рассказала в ходе личного приема у руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Глава Следкома был возмущен равнодушием, с которым различные ведомства отнеслись к памяти солдат, и поручил возбудить уголовное дело из-за разрушающейся стелы. После чего при активном участии региональной структуры Следственного комитета памятник был отреставрирован.