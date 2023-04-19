Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
— Нина Николаевна, расскажите, какую часть обращений занимают обращения из колоний?
— В 2022 году было 335 обращений, для сравнения в 2021 году было 1040 обращений, количество обращений значительно уменьшилось, потому что условия стали другие.
Что меня радует, что из мест ограничения и лишения свободы стало поступать меньше обращений. Нужно учитывать, что количество лиц, содержащихся в учреждениях УИС, сократилось. Но и условия содержания резко поменялись в лучшую сторону. Первое время было много обращений по поводу некачественного питания, сейчас их практически нет.
Это не потому что я приезжаю, и к моему приезду готовятся, я в основном приезжаю без предупреждения. Я осматриваю пищеблок, прохожу в столовую, там сидят граждане за обеденным столом. Я присаживаюсь, с ними разговариваю. Не так давно, 27 марта я была в колонии-поселении в Колыванском районе и посмотрела, что там готовят на первое, на второе, какая там картошка с мясом. Все вкусное, проверено. Поэтому сейчас вопросов, связанных с питанием, в основном, нет.
— А какие вопросы тогда из мест лишения свободы поступают?
Есть еще обращения по поводу оказания медицинской помощи. В каждой колонии есть медсанчасть, врачи. Но обращения чаще всего касаются длительного ненаправления к узким специалистам.
Есть обращения о присвоении инвалидности. Мы смотрим и просим, чтобы направили вовремя документы на присуждение инвалидности.
Большая работа была проведена, считаю, что и с моей помощью тоже, по обеспечению доступности медицинской помощи и среды для лиц с ограниченными возможностями. Так, в одной из колоний инвалидов-колясочников расположили на первом этаже, а также оборудовали для них пандус, чтобы была возможность спокойно подняться в медсанчасть.
Моя забота сейчас — это ЛИУ-10. Это лечебно-исправительное учреждение, куда врачи направляют осуждённых и подозреваемых, когда требуется более квалифицированная медицинская помощь. Там есть терапевтический корпус и есть корпус для туберкулезных больных. В терапевтическом корпусе была очень большая скученность.
Однажды на коллегии ГУФСИН России по Новосибирской области присутствовал замдиректора ФСИН России, и я ему вручила свое письмо с просьбой построить в ЛИУ-10 терапевтическое отделение. Они мне ответили, что готовы сделать техническое обоснование. Сейчас оно уже есть. Тем не менее, выступая на коллегии ГУФСИН России по Новосибирской области в этом году, я еще раз озвучила свою просьбу ускорить в ЛИУ-10 строительство терапевтического корпуса. Когда будет построен корпус — пока не знаю, все зависит от финансирования.
— Есть ли обращения, которые не касаются медицинской помощи?
Помню, в мой адрес несколько лет назад обратился гражданин, который находился в СИЗО №1, а на судебные заседания он ездил в Первомайский суд. И там, в конвойном помещении суда, были проблемы с обеспечением в течение дня питанием, не было вентиляции, стоял омерзительный запах. Я поехала туда с проверкой, по итогам которой направила обращение в Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
После моего обращения в конвойном помещении был проведён ремонт, установлена вентиляция. Из Судебного департамента позвонили и сказали, что все сделали. Я приехала и посмотрела. На самом деле все сделали: был запакованный обед, термос, горячая вода для тех, кто целый день там находился.
Все сделали по этому обращению, но прославилась не я. Прославился тот человек, который мне написал. Он стал героем среди своих, потому что по его обращению произошли такие изменения.
Еще были моменты, когда кому-то были доставлены средства реабилитации, кому-то протез, кому-то коляска. Таких примеров много, не буду останавливаться.
Есть обращения, когда пишут, что суд неправильно вынес решение, следователь неправильно квалифицировал преступление. Это не моя компетенция, но мы даем разъяснения, куда человек может обратиться, какая статья. Никогда не направляем заявителям формальную отписку.
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