Это не потому что я приезжаю, и к моему приезду готовятся, я в основном приезжаю без предупреждения. Я осматриваю пищеблок, прохожу в столовую, там сидят граждане за обеденным столом. Я присаживаюсь, с ними разговариваю. Не так давно, 27 марта я была в колонии-поселении в Колыванском районе и посмотрела, что там готовят на первое, на второе, какая там картошка с мясом. Все вкусное, проверено. Поэтому сейчас вопросов, связанных с питанием, в основном, нет.