На Радоницу в Новосибирске запретят проезд на кладбищах

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Как сообщили в мэрии Новосибирска, по территории некрополей сможет ездить только специализированный транспорт – в частности, автомобили похоронных служб – и машины организаций коммунального хозяйства. При этом администрация города организует дополнительное движение транспорта на кладбища с 8 до 16 часов 25 апреля.
На Радоницу с 9 утра до 19 вечера будет запрещено движение транспорта на территории общественного кладбища «Заельцовское» (Мочищенское шоссе, 5), общественного кладбища «Гусинобродское» (Гусинобродское шоссе, 80), на общественного кладбища «Клещихинское» (ул. Хилокская, 11а) и на участке проезжей части от дома № 7 до дома № 9/1 по улице Малыгина.
На самих кладбищах будут дежурить медики. Также департамент по чрезвычайным ситуациям обеспечит готовность необходимых сил на случай возникновения форс-мажоров.