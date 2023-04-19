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На Радоницу в Новосибирске запретят проезд на кладбищах

19 апреля 2023, 09:29
Фото: 1MI
На новосибирских кладбищах запретят движение транспорта

В Новосибирске на Радоницу ограничат проезд на кладбищах

25 апреля в Новосибирске запретят движение автомобилей на кладбищах. Это будет сделано для обеспечения безопасности дорожного движения на Радоницу.
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Пасха 2023

Как сообщили в мэрии Новосибирска, по территории некрополей сможет ездить только специализированный транспорт – в частности, автомобили похоронных служб – и машины организаций коммунального хозяйства. При этом администрация города организует дополнительное движение транспорта на кладбища с 8 до 16 часов 25 апреля.

На Радоницу с 9 утра до 19 вечера будет запрещено движение транспорта на территории общественного кладбища «Заельцовское» (Мочищенское шоссе, 5), общественного кладбища «Гусинобродское» (Гусинобродское шоссе, 80),  на общественного кладбища «Клещихинское» (ул. Хилокская, 11а) и на  участке проезжей части от дома № 7 до дома № 9/1 по улице Малыгина.

На самих кладбищах будут дежурить медики. Также департамент по чрезвычайным ситуациям обеспечит готовность необходимых сил на случай возникновения форс-мажоров.

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#Новосибирск#Пасха 2023#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Пассажирский транспорт#Общественный транспорт#Кладбище#Транспорт
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