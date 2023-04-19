На Радоницу в Новосибирске запретят проезд на кладбищах

Как сообщили в мэрии Новосибирска, по территории некрополей сможет ездить только специализированный транспорт – в частности, автомобили похоронных служб – и машины организаций коммунального хозяйства. При этом администрация города организует дополнительное движение транспорта на кладбища с 8 до 16 часов 25 апреля.