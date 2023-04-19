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Население Новосибирска уменьшается: наплыв жителей отмечается в городах Обь и Бердск

19 апреля 2023, 06:36
Фото: 1MI
Население сократилось в Новосибирской области

В Новосибирской области уменьшилось население за прошлый год

Численность населения Новосибирска сократилось за последний год. Об этом сообщает Новосибирскстат.

За 2022 год из Новосибирска убыло только 800 человек, тогда как в области этот показатель - 3 200 жителей. Большинство людей живут в столице региона.

Самым крупным по численности населения районом остается Ленинский, за ним следуют Октябрьский и Калининский. При этом, Обь, Бердск и некоторые другие муниципальные образования отметили увеличение населения.

В то же время, на сельское население пришлось наибольшее снижение в Здвинском (на 2,6%, Северном (2,4%) и Доволенском районах (2,1%).

Население города Новосибирска 2023: последняя статистика
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Напомним, ранее аналитики сообщали, что смертность за 2022-й снизилась на 19% в Новосибирске. 

В Новосибирской области смертность снизилась на 19% за 2022 год
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#Алина Шефер#Население#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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