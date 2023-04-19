Население Новосибирска уменьшается: наплыв жителей отмечается в городах Обь и Бердск

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
За 2022 год из Новосибирска убыло только 800 человек, тогда как в области этот показатель - 3 200 жителей. Большинство людей живут в столице региона.
Самым крупным по численности населения районом остается Ленинский, за ним следуют Октябрьский и Калининский. При этом, Обь, Бердск и некоторые другие муниципальные образования отметили увеличение населения.
В то же время, на сельское население пришлось наибольшее снижение в Здвинском (на 2,6%, Северном (2,4%) и Доволенском районах (2,1%).
Напомним, ранее аналитики сообщали, что смертность за 2022-й снизилась на 19% в Новосибирске.