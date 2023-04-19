Под Новосибирском электричка на ходу потеряла последний вагон

Вагон электрички отцепился от остального состава во время движения в Новосибирской области. В этом ЧП разбирается транспортная прокуратура Сибирского федерального округа.

Инцидент произошел вечером 18 апреля недалеко от станции Коченево с электричкой «Новосибирск – Барабинск». Поезд потеряла вагон – он просто отцепился.



Фото: транспортная прокуратура «Произошла задержка в движении поездов около часа. При отцепке вагон автоматически остановился. Пассажиров пересадили в другие вагоны», - уточнили Atas.info представители ведомства. Сейчас выясняют причины случившегося сбоя. После проверки примут процессуальное решение. Напомним, ранее произошло другое ЧП на железной дороге в Новосибирске. Из вагона разлилась соляная кислота на пути - проходили разбирательства. Опасный груз: соляная кислота разлилась из вагона на станции Инская в Новосибирске Узнать подробнее