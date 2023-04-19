atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:41

Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Изображение материала

Под Новосибирском электричка на ходу потеряла последний вагон

19 апреля 2023, 04:41
Фото: 1MI
Вагон электрички отцепился от остального состава во время движения в Новосибирской области. В этом ЧП разбирается транспортная прокуратура Сибирского федерального округа.

Инцидент произошел вечером 18 апреля недалеко от станции Коченево с электричкой «Новосибирск – Барабинск». Поезд потеряла вагон – он просто отцепился.



 

Фото: транспортная прокуратура
«Произошла задержка в движении поездов около часа. При отцепке вагон автоматически остановился. Пассажиров пересадили в другие вагоны», - уточнили Atas.info представители ведомства.

Сейчас выясняют причины случившегося сбоя. После проверки примут процессуальное решение.

Напомним, ранее произошло другое ЧП на железной дороге в Новосибирске. Из вагона разлилась соляная кислота на пути - проходили разбирательства.

Опасный груз: соляная кислота разлилась из вагона на станции Инская в Новосибирске
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Вагоны#Поезд#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Новый формат Бессмертного полка 2023: в Новосибирске отменят шествие
Вчера, 09:30
«Неадекватная толпа» - ответ женщины, из-за которой забастовали дети в 10-й гимназии
Сегодня, 03:27
Аномально холодный апрель 2023 года в Новосибирске: сравнение погоды за 5 лет
Сегодня, 01:41
Микрорайон "Клюквенный" не заинтересовал застройщиков: итоги первого этапа торгов
Вчера, 06:42
В Новосибирске оштрафовали мужчину за организацию встречи ЧВК «Редан»
Сегодня, 01:21
Пикет против уничтожения исторического наследия прошел в центре Новосибирска
Вчера, 06:03