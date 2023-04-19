Под Новосибирском электричка на ходу потеряла последний вагон

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Инцидент произошел вечером 18 апреля недалеко от станции Коченево с электричкой «Новосибирск – Барабинск». Поезд потеряла вагон – он просто отцепился.
«Произошла задержка в движении поездов около часа. При отцепке вагон автоматически остановился. Пассажиров пересадили в другие вагоны», - уточнили Atas.info представители ведомства.
Сейчас выясняют причины случившегося сбоя. После проверки примут процессуальное решение.
Напомним, ранее произошло другое ЧП на железной дороге в Новосибирске. Из вагона разлилась соляная кислота на пути - проходили разбирательства.