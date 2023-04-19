Поликлинику в Краснообске сдадут на год раньше

Четырехэтажное здание поликлиники площадью 10 200 кв. метров начали строить в июле прошлого года. Сегодня строительно-монтажные работы полностью закончены, идет оформление входных групп и отделка помещений. Внутренние работы завершены на 70%. Подрядчик планирует сдать объект уже в текущем году – на год раньше срока. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену и будет обслуживать около 30 тысяч человек.