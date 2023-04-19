Скидки, которые нельзя упустить: как выгодно закупаться в лучших интернет-магазинах

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
С наступлением весны и обновлением природы появляются мысли добавить новых красок и в свой гардероб. Одежда как ничто отражает внутреннее настроение человека. Обновить гардероб удобно и экономно можно в интернет-магазинах.
Большой выбор товаров, доступность 24/7, удобный поиск и сравнение товаров у различных продавцов и плюс быстрая доставка в пункт выдачи или на дом. Однако приобретать товары онлайн зачастую экономнее, чем непосредственно в магазинах, так как онлайн-продавцы предлагают выгодные скидки и цены.
Кроме того, покупки в интернете на проверенных сайтах более безопасны и удобны тем, что отсутствует необходимость иметь при себе наличные деньги на случай, если банковские карты по каким-либо причинам в офлайн-магазине не принимают.
Для того чтобы сэкономить на онлайн-покупках не нужно прилагать дополнительных усилий — достаточно получить скидку. Например, при оплате через Систему быстрых платежей до 30 апреля действуют скидки сразу у нескольких крупных маркетплейсах:
Подобные акции маркетплейсы предоставляют регулярно — если понравилась одна вещь, то имеет смысл поискать ее на других площадках с более выгодным предложением — большей скидкой или кэшбеком.
Удобно следить за акциями, скачав приложением и подписавшись на рассылку. Плюсом будет мониторинг цены на товар — если она упадет, то на телефон придет уведомление.
Закупаться товарами в онлайн быстрее, чем идти в магазины. К тому же не придется вводить реквизиты банковских карт и сообщать код из СМС, достаточно будет нажать на кнопку «Оплатить» и подтвердить оплату в мобильном приложении банка.
Так что ловите момент и не откладывайте покупки на потом.