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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:31

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Скидки, которые нельзя упустить: как выгодно закупаться в лучших интернет-магазинах

19 апреля 2023, 10:30
Фото: 1MI
Быстро приобрести нужный товар можно в онлайн-магазинах. Такой шоппинг сэкономит не только время, но и деньги. Рассказываем, как и где закупиться товарами с максимальной выгодой.

С наступлением весны и обновлением природы появляются мысли добавить новых красок и в свой гардероб. Одежда как ничто отражает внутреннее настроение человека. Обновить гардероб удобно и экономно можно в интернет-магазинах.

Почему онлайн-шопинг это удобно?

Большой выбор товаров, доступность 24/7, удобный поиск и сравнение товаров у различных продавцов и плюс быстрая доставка в пункт выдачи или на дом. Однако приобретать товары онлайн зачастую экономнее, чем непосредственно в магазинах, так как онлайн-продавцы предлагают выгодные скидки и цены.

Кроме того, покупки в интернете на проверенных сайтах более безопасны и удобны тем, что отсутствует необходимость иметь при себе наличные деньги на случай, если банковские карты по каким-либо причинам в офлайн-магазине не принимают.

Скидки и кешбэк на онлайн-покупки

Для того чтобы сэкономить на онлайн-покупках не нужно прилагать дополнительных усилий — достаточно получить скидку. Например, при оплате через Систему быстрых платежей до 30 апреля действуют скидки сразу у нескольких крупных маркетплейсах:

  • При предоплате на Wildberries скидка будет от 3% до 5%, в Lamoda и Л’этуаль — 7%
  • М.Видео дает 10% дополнительных бонусов от стоимости покупки на счет программы лояльности магазина.
  • Спортмастер предлагает 5% бонусами на счет программы лояльности от стоимости покупки.

Подобные акции маркетплейсы предоставляют регулярно — если понравилась одна вещь, то имеет смысл поискать ее на других площадках с более выгодным предложением — большей  скидкой или кэшбеком.

Удобно следить за акциями, скачав приложением и подписавшись на рассылку. Плюсом будет мониторинг цены на товар — если она упадет, то на телефон придет уведомление.

Онлайн-шопинг — это быстро

Закупаться товарами в онлайн быстрее, чем идти в магазины. К тому же не придется вводить реквизиты банковских карт и сообщать код из СМС, достаточно будет нажать на кнопку «Оплатить» и подтвердить оплату в мобильном приложении банка.

Так что ловите момент и не откладывайте покупки на потом.

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