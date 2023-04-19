Стрельба восьмиклассника в Новосибирске привела к уходу директора

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Как рассказала «НГС Новосибирск» уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, директор уволился по собственному желанию. Связано ли это со стрельбой в стенах школы, неизвестно.
Инцидент со стрельбой произошел 4 апреля. Сообщается, что ученик восьмого класса выстрелил на перемене в своего одноклассника и ранил мальчика в плечо. При этом явного конфликта между школьниками не было.
Сейчас подросток уже поставлен на учет в ПДН. На мать ребенка составлен административный протокол.