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Стрельба восьмиклассника в Новосибирске привела к уходу директора

19 апреля 2023, 05:50
Фото: 1MI
Стрелявшего поставили на учет

В Новосибирске директор школы уволился после стрельбы из пистолета

Стрельба в школе №177 Дзержинского района Новосибирска привела к кадровым изменениям. Директор учебного заведения решил покинуть свой пост.

Как рассказала «НГС Новосибирск» уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, директор уволился по собственному желанию. Связано ли это со стрельбой  в стенах школы, неизвестно.

Инцидент со стрельбой произошел 4 апреля. Сообщается, что ученик восьмого класса выстрелил на перемене в своего одноклассника и ранил мальчика в плечо. При этом явного конфликта между школьниками не было.

Сейчас подросток уже поставлен на учет в ПДН. На мать ребенка составлен административный протокол.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Школьник#Стрельба#Директор#Увольнение
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