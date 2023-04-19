Строители четвертого моста через Обь готовятся к монтажу вантовой системы

Как уточнили в группе «ВИС», сейчас строители проводят комплекс работ по обустройству эксплуатационных устройств в теле опор пилона, смонтировано 99 из 142 площадок обстройки пилона с внешних сторон. Работы по натягиванию начнутся в мае и продлятся до августа. В сентябре их будут дотягивать и регулировать до проектных значений. На строительной площадке мостового перехода трудятся более 1200 человек и 160 единиц техники.