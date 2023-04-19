atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Изображение материала

В Новосибирске просятся с погибшим в СВО Андреем Капитоновым 19 апреля

19 апреля 2023, 04:17
Фото: Елена Капитонова / ВК
Житель Новосибирска Андрей Капитонов погиб в зоне СВО
Житель Новосибирска Андрей Капитонов погиб на 47 году жизни в зоне СВО. В среду, 19 апреля, с военным простятся земляки.

Как сообщили в ТОС «Нижняя Ельцовка», сибиряк пал смертью храбрых на поле боя 9 апреля на территории ЛНР. Мужчину похоронят, как пишут его родные в соцсетях, в 14:00 на Южном кладбище в микрорайоне Щ по адресу: ул. Арбузова, 2.

Капитонов родился 2 января 1977 года. Проживал на улице Лесосечной в Новосибирске, посещал школу №102.

Напомним, ранее священник рассказал новосибирцам, как отпевают солдат, которые погибли в спецоперации.

Как отпевают погибших на СВО бойцов, рассказал священник из Новосибирска
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Новый формат Бессмертного полка 2023: в Новосибирске отменят шествие
Вчера, 09:30
«Неадекватная толпа» - ответ женщины, из-за которой забастовали дети в 10-й гимназии
Сегодня, 03:27
Аномально холодный апрель 2023 года в Новосибирске: сравнение погоды за 5 лет
Сегодня, 01:41
Микрорайон "Клюквенный" не заинтересовал застройщиков: итоги первого этапа торгов
Вчера, 06:42
В Новосибирске оштрафовали мужчину за организацию встречи ЧВК «Редан»
Сегодня, 01:21
Пикет против уничтожения исторического наследия прошел в центре Новосибирска
Вчера, 06:03