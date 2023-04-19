В Новосибирске просятся с погибшим в СВО Андреем Капитоновым 19 апреля

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Как сообщили в ТОС «Нижняя Ельцовка», сибиряк пал смертью храбрых на поле боя 9 апреля на территории ЛНР. Мужчину похоронят, как пишут его родные в соцсетях, в 14:00 на Южном кладбище в микрорайоне Щ по адресу: ул. Арбузова, 2.
Капитонов родился 2 января 1977 года. Проживал на улице Лесосечной в Новосибирске, посещал школу №102.
Напомним, ранее священник рассказал новосибирцам, как отпевают солдат, которые погибли в спецоперации.