В Новосибирске просятся с погибшим в СВО Андреем Капитоновым 19 апреля

Как сообщили в ТОС «Нижняя Ельцовка», сибиряк пал смертью храбрых на поле боя 9 апреля на территории ЛНР. Мужчину похоронят, как пишут его родные в соцсетях, в 14:00 на Южном кладбище в микрорайоне Щ по адресу: ул. Арбузова, 2.