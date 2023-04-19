Замгенпрокурора потребовал отремонтировать госпиталь для бойцов СВО в сжатые сроки

«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин 19 апреля 2023 года в городе Новосибирске в присутствии прокурора области Александра Бучмана и Губернатора области Андрея Травникова, региональных министров здравоохранения и строительства, других должностных лиц проинспектировал ход ремонтных работ в ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 2», где проходят лечение ветераны войн, участники специальной военной операции на Украине», - сообщается в телеграм-канале прокуратуры Новосибирской области со ссылкой на управление Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.