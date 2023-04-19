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Замгенпрокурора потребовал отремонтировать госпиталь для бойцов СВО в сжатые сроки

19 апреля 2023, 10:46
Фото: Телеграм-канал прокуратуры Новосибирской области
Дмитрий Демешин потребовал скорого завершения капремонта

Замгенпрокурора потребовал вовремя завершить ремонт госпиталя в Новосибирске

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин посетил госпиталь ветеранов войн в Новосибирске, где проходят лечение участники СВО. В ходе инспекции был поднят вопрос о завершении капитального ремонта здания.

«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин 19 апреля 2023 года в городе Новосибирске в присутствии прокурора области Александра Бучмана и Губернатора области Андрея Травникова, региональных министров здравоохранения и строительства, других должностных лиц проинспектировал ход ремонтных работ в ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 2», где проходят лечение ветераны войн, участники специальной военной операции на Украине», - сообщается в телеграм-канале прокуратуры Новосибирской области со ссылкой на управление Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

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Во время визита главврач госпиталя Людмила Канунникова сообщила, что в здании необходимо провести капитальный ремонт кровли и внутренних помещений. С жалобами на обветшание госпиталя обратились и пациенты госпиталя, озабоченность состоянием больницы выразили медики.  

В итоге Дмитрий Демешин поручил отремонтировать не только кровлю, но также и вентиляцию. Кроме того, на контроле региональной прокуратуры будет находиться и проведение в госпиталь отопления и водоснабжения. 

Ремонт госпиталя ветеранов войн стал одной из главных тем «круглого стола», прошедшего в прокуратуре.  Дмитрий Демешин поручил завершить ремонт медицинского учреждения в сроки, строго установленные контрактом. Кроме того, заместитель Генпрокурора потребовал отремонтировать медицинские пункты в 61 сельском районе и городе Новосибирской области до конца нынешнего года.

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#Андрей Травников#Новосибирск#Спецоперация#Александр Ляхов#Капремонт#Капитальный ремонт#Генпрокуратура#Госпиталь#Военный госпиталь
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