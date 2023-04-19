Замгенпрокурора потребовал отремонтировать госпиталь для бойцов СВО в сжатые сроки

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин 19 апреля 2023 года в городе Новосибирске в присутствии прокурора области Александра Бучмана и Губернатора области Андрея Травникова, региональных министров здравоохранения и строительства, других должностных лиц проинспектировал ход ремонтных работ в ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 2», где проходят лечение ветераны войн, участники специальной военной операции на Украине», - сообщается в телеграм-канале прокуратуры Новосибирской области со ссылкой на управление Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.
Во время визита главврач госпиталя Людмила Канунникова сообщила, что в здании необходимо провести капитальный ремонт кровли и внутренних помещений. С жалобами на обветшание госпиталя обратились и пациенты госпиталя, озабоченность состоянием больницы выразили медики.
В итоге Дмитрий Демешин поручил отремонтировать не только кровлю, но также и вентиляцию. Кроме того, на контроле региональной прокуратуры будет находиться и проведение в госпиталь отопления и водоснабжения.
Ремонт госпиталя ветеранов войн стал одной из главных тем «круглого стола», прошедшего в прокуратуре. Дмитрий Демешин поручил завершить ремонт медицинского учреждения в сроки, строго установленные контрактом. Кроме того, заместитель Генпрокурора потребовал отремонтировать медицинские пункты в 61 сельском районе и городе Новосибирской области до конца нынешнего года.