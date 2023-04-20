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23-летний боец из Новосибирской области Станислав Морозов погиб на СВО

20 апреля 2023, 01:46
Фото: 1MI
Мужчина скончался 13 апреля
23-летний боец Станислав Морозов из Новосибирской области погиб в зоне проведения спецоперации.

Согласно информации газеты «Сельский труженик», военнослужащий Станислав Морозов из Здвинского района погиб, скончавшись от полученного в ходе специальной военной операции на Украине тяжелого ранения.

О бойце известно, что он родился 6 июля 1999 года в селе Лянино. Он получил среднее образование, прошел службу в Росгвардии города Москвы и в 2022 году был мобилизован для участия в специальной военной операции.

Он скончался в госпитале в результате долгой борьбы за его жизнь 13 апреля 2023 года. Прощание пройдет 20 апреля в Лянинском сельском Доме культуры с 10:00 до 14:00, а прощальный митинг состоится в 13:30.

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#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
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