23-летний боец из Новосибирской области Станислав Морозов погиб на СВО

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Published Сегодня, 01:46
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Updated Сегодня, 01:48
Согласно информации газеты «Сельский труженик», военнослужащий Станислав Морозов из Здвинского района погиб, скончавшись от полученного в ходе специальной военной операции на Украине тяжелого ранения.
О бойце известно, что он родился 6 июля 1999 года в селе Лянино. Он получил среднее образование, прошел службу в Росгвардии города Москвы и в 2022 году был мобилизован для участия в специальной военной операции.
Он скончался в госпитале в результате долгой борьбы за его жизнь 13 апреля 2023 года. Прощание пройдет 20 апреля в Лянинском сельском Доме культуры с 10:00 до 14:00, а прощальный митинг состоится в 13:30.