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Бывший наркополицейский Кандиков стал лейтенантом в зоне СВО

20 апреля 2023, 06:13
Фото: 1MI
Экс-глава ФСКН получил повышение

экс-глава новосибирской ФСКН Кандиков стал лейтенантом в зоне СВО

Экс-глава ФСКН по Новосибирской области, генерал-лейтенант полиции Александр Кандиков получил повышение в зоне СВО. Ему присвоили звание лейтенанта.

Как сообщает «Сибкрай», новосибирец проходит службу в элитном батальоне «Вега», возглавляемым первым вице-спикером Законодательного собрания Николаем Панферовым. В зону СВО мужчина приехал в звании старшего сержанта, но уже позже получил лейтенантские погоны. 

Генерал-лейтенант полиции Александр Кандиков присоединился к элитному батальону «Вега». Ему присвоили звание лейтенанта.  При этом бывший полицейский на время службы отказался от генеральской пенсии. 

Александр Кандиков возглавлял Управление ФСКН России по Новосибирской области с 2011 года. В 2014 году полицейский был снят с должности по указу президента Владимира Путина.

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#Спецоперация#Новосибирск#Зона СВО#Участник СВО
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