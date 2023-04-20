Бывший наркополицейский Кандиков стал лейтенантом в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Как сообщает «Сибкрай», новосибирец проходит службу в элитном батальоне «Вега», возглавляемым первым вице-спикером Законодательного собрания Николаем Панферовым. В зону СВО мужчина приехал в звании старшего сержанта, но уже позже получил лейтенантские погоны.
Генерал-лейтенант полиции Александр Кандиков присоединился к элитному батальону «Вега». Ему присвоили звание лейтенанта. При этом бывший полицейский на время службы отказался от генеральской пенсии.
Александр Кандиков возглавлял Управление ФСКН России по Новосибирской области с 2011 года. В 2014 году полицейский был снят с должности по указу президента Владимира Путина.