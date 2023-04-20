Как рассказала ngs.ru одна из мам в классе Ася Самарина, письменный ответ им обещали дать до 24 апреля. Также Самарина отметила, что директора школы обязали до 12 мая просчитать, возможно ли экономически создать такой класс. Кроме того, родители просят убрать с уроков сторонних наблюдателей, которые все это время, пока длится конфликт периодически посещают уроки с целью контроля ситуации.