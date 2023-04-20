atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Изображение материала

Четвертый день забастовки детей в 10-школе: родители требуют открыть новый класс

20 апреля 2023, 11:31
Фото: Алена Глазкова / 1MI
С понедельника 17 апреля ученики 3 класса "А" гимназии №10 г. Новосибирска не выходят на учебу.
Родители детей 3 класса гимназии №10 объявили забастовку — дети не выходят на учебу, так как по мнению родителей, одна из мам давит своим мнением на учительницу, других родителей и детей.

«Мы, родители учеников 3 „А“ класса, заявляем о забастовке и официально отказываемся выводить детей в школу с 17 апреля 2023 года до разрешения вопроса. [….]. Мы заявляем, что обратились с уведомлением о проведении митинга по вопросу беспредельной ситуации в гимназии № 10 с освещением в СМИ», — открытое письмо родителей мэрии разместили на «НГС Новосибирск».

Родители третьеклассников из гимназии №10 заявили о митинге в поддержку учительницы
Узнать подробнее

Собрание с родителями провела директор гимназии №10 Ольга Шойдина, она настаивала на том, чтобы дети вернулись к учебе в пятницу 21 апреля. В собрании принимали участие представители Министерства образования, отдела образования Центрального округа и ГЦРиЗ «Магистр».

Родители выдвигают основное требование - создание четвертого класса в параллели, куда перешли бы все дети, кроме дочери Светланы Маниной.

Как рассказала ngs.ru одна из мам в классе Ася Самарина, письменный ответ им обещали дать до 24 апреля. Также Самарина отметила, что директора школы обязали до 12 мая просчитать, возможно ли экономически создать такой класс. Кроме того, родители просят убрать с уроков сторонних наблюдателей, которые все это время, пока длится конфликт периодически посещают уроки с целью контроля ситуации.

 

«Неадекватная толпа» — ответ женщины, из-за которой забастовали дети в 10-й гимназии
Узнать подробнее

Ситуацию для «Континет Сибирь» прокомментировала бывший директор гимназии №10 Наталья Ярославцева. Она считает, что «Педагогическая этика не может позволять ученикам или родителям нарушать учебный процесс, независимо от личного отношения к тому или иному лицу» и подчеркивает, что для разрешения конфликта необходима комиссия по урегулированию споров:

«Мы — взрослые люди, и мы обязаны создать ситуацию, при которой ребенок не страдает. Мы должны понимать, что это работа администрации, учителей и родителей. Даже юристы не смогут сказать, какая из сторон права. Кропотливая работа педагогов заключается в том, чтобы успокоить, навести порядок и никак не втягивать детей, как бы сложно это ни было. Иначе зачем в Законе „Об образовании“ статья 45 о создании комиссии по урегулированию споров?»

На странице Светланы Маниной Вконтакте появился ответ ей от руководителя департамента образования мэрии Рамиля Ахметгареева. Кроме всего прочего, в ответе отмечается, что психологическая диагностика не выявила буллинга в классе.

По поводу скандальной статьи на НГС Рамиль Ахметгареев ответил, что директор гимназии, заместитель по воспитательной работе и классный руководитель 3 "А" класса гимназии №10 получили дисциплинарные взыскания за то, что предоставили журналисту пояснения без согласования с администрацией общеобразовательной организации. Ситуации, о которых речь идет в ответе, произошли в 2022 году, сейчас конфликт разгорелся с новой силой.

Конфликт в новосибирской гимназии возмутил омбудсмена Болтенко
Узнать подробнее

19 апреля в приемной Надежды Болтенко, детского омбудсмена по Новосибирской области прошло совещание, на котором анализировался конфликт в гимназии №10. В совещании приняли участие представители полиции, прокуратуры, департамента и министерства образования. Подробности совещания не разглашаются, дозвониться до Уполномоченного по правам ребенка не удалось.

#Ольга Храмушкина#Дети#Школа#Буллинг#Общество#Происшествия#Забастовка детей в 10-й гимназии#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
На фоне отмены "Бессмертного полка" в Новосибирске его готовятся провести в Турции
Сегодня, 10:36
Нейросеть изобразила последствия лесного пожара в Новосибирской области
Сегодня, 04:09
Яйца зеков новосибирских зон признаны лучшими в конкурсе на Пасху 2023
Сегодня, 03:58
Создателю крематория в Новосибирске Якушину вынесли приговор после его смерти
Сегодня, 01:30
Родители третьеклассников из гимназии №10 заявили о митинге в поддержку учительницы
Вчера, 12:34