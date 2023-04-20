Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
«Мы, родители учеников 3 „А“ класса, заявляем о забастовке и официально отказываемся выводить детей в школу с 17 апреля 2023 года до разрешения вопроса. [….]. Мы заявляем, что обратились с уведомлением о проведении митинга по вопросу беспредельной ситуации в гимназии № 10 с освещением в СМИ», — открытое письмо родителей мэрии разместили на «НГС Новосибирск».
Собрание с родителями провела директор гимназии №10 Ольга Шойдина, она настаивала на том, чтобы дети вернулись к учебе в пятницу 21 апреля. В собрании принимали участие представители Министерства образования, отдела образования Центрального округа и ГЦРиЗ «Магистр».
Родители выдвигают основное требование - создание четвертого класса в параллели, куда перешли бы все дети, кроме дочери Светланы Маниной.
Как рассказала ngs.ru одна из мам в классе Ася Самарина, письменный ответ им обещали дать до 24 апреля. Также Самарина отметила, что директора школы обязали до 12 мая просчитать, возможно ли экономически создать такой класс. Кроме того, родители просят убрать с уроков сторонних наблюдателей, которые все это время, пока длится конфликт периодически посещают уроки с целью контроля ситуации.
Ситуацию для «Континет Сибирь» прокомментировала бывший директор гимназии №10 Наталья Ярославцева. Она считает, что «Педагогическая этика не может позволять ученикам или родителям нарушать учебный процесс, независимо от личного отношения к тому или иному лицу» и подчеркивает, что для разрешения конфликта необходима комиссия по урегулированию споров:
«Мы — взрослые люди, и мы обязаны создать ситуацию, при которой ребенок не страдает. Мы должны понимать, что это работа администрации, учителей и родителей. Даже юристы не смогут сказать, какая из сторон права. Кропотливая работа педагогов заключается в том, чтобы успокоить, навести порядок и никак не втягивать детей, как бы сложно это ни было. Иначе зачем в Законе „Об образовании“ статья 45 о создании комиссии по урегулированию споров?»
На странице Светланы Маниной Вконтакте появился ответ ей от руководителя департамента образования мэрии Рамиля Ахметгареева. Кроме всего прочего, в ответе отмечается, что психологическая диагностика не выявила буллинга в классе.
По поводу скандальной статьи на НГС Рамиль Ахметгареев ответил, что директор гимназии, заместитель по воспитательной работе и классный руководитель 3 "А" класса гимназии №10 получили дисциплинарные взыскания за то, что предоставили журналисту пояснения без согласования с администрацией общеобразовательной организации. Ситуации, о которых речь идет в ответе, произошли в 2022 году, сейчас конфликт разгорелся с новой силой.
19 апреля в приемной Надежды Болтенко, детского омбудсмена по Новосибирской области прошло совещание, на котором анализировался конфликт в гимназии №10. В совещании приняли участие представители полиции, прокуратуры, департамента и министерства образования. Подробности совещания не разглашаются, дозвониться до Уполномоченного по правам ребенка не удалось.