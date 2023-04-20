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Что происходит с выпускными в Новосибирске? Родители ссорятся из-за денег

20 апреля 2023, 04:54
Фото: 1MI
С родителей "трясут" по 10 тысяч рублей на выпускной в Новосибирске

В Новосибирске на выпускные собирают с каждых семей по 10 000 рублей

Споры между родителями старшеклассников о суммах, которые следует сдать на школьный выпускной вечер начались в Новосибирске. Некоторые родительские комитеты требуют от каждой семьи по 10 000 рублей, чтобы организовать памятную вечеринку.

К примеру, одни родители готовы заказать лимузины и отправиться в самый дорогой ресторан для ужина, а другие собрались арендовать беседку на 50 тысяч рублей, приглашать диджея, обеспечивать праздничное меню и фотоальбом. Родители не согласные с такими условиями сталкиваются со значительным давлением онлайн и офлайн со стороны родительского комитета.

Уже даже начались громкие дискуссии, споры и ссоры в чатах родителей учеников. При этом общественники подчеркивают, что денежные сборы на выпускной это добровольное решение каждой семьи и по этому поводу не нужно устраивать конфликты.

Так руководитель оперативного штаба по организации массовых мероприятий, Оксана Василенко, утверждает, что администрация школы и классные руководители должны вмешиваться в процесс обсуждения сразу, а также проводить дискуссии в конструктивном и позитивном тоне. Кроме того, Оксана Василенко предлагает родителям не беспокоиться по поводу дорогих подарков для учителей, а сделать ручными подарками, чтобы они запоминались на всю жизнь, пишет Сиб.фм.

#Дети#Школа#Выпускной#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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