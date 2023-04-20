Что происходит с выпускными в Новосибирске? Родители ссорятся из-за денег

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
К примеру, одни родители готовы заказать лимузины и отправиться в самый дорогой ресторан для ужина, а другие собрались арендовать беседку на 50 тысяч рублей, приглашать диджея, обеспечивать праздничное меню и фотоальбом. Родители не согласные с такими условиями сталкиваются со значительным давлением онлайн и офлайн со стороны родительского комитета.
Уже даже начались громкие дискуссии, споры и ссоры в чатах родителей учеников. При этом общественники подчеркивают, что денежные сборы на выпускной это добровольное решение каждой семьи и по этому поводу не нужно устраивать конфликты.
Так руководитель оперативного штаба по организации массовых мероприятий, Оксана Василенко, утверждает, что администрация школы и классные руководители должны вмешиваться в процесс обсуждения сразу, а также проводить дискуссии в конструктивном и позитивном тоне. Кроме того, Оксана Василенко предлагает родителям не беспокоиться по поводу дорогих подарков для учителей, а сделать ручными подарками, чтобы они запоминались на всю жизнь, пишет Сиб.фм.