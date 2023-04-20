Что происходит с выпускными в Новосибирске? Родители ссорятся из-за денег

Так руководитель оперативного штаба по организации массовых мероприятий, Оксана Василенко, утверждает, что администрация школы и классные руководители должны вмешиваться в процесс обсуждения сразу, а также проводить дискуссии в конструктивном и позитивном тоне. Кроме того, Оксана Василенко предлагает родителям не беспокоиться по поводу дорогих подарков для учителей, а сделать ручными подарками, чтобы они запоминались на всю жизнь, пишет Сиб.фм.