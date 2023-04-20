Что произошло с ценами на продукты за март 2023 года в Новосибирске – они взлетели?

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Как сообщили аналитики Новосибирскстата по запросу Atas.info, стоимость томатов увеличилась на 26,2% в марте. Уже в апреле их можно найти в магазинах от 150 до 320 рублей за килограмм, в зависимости от сорта.
Морковь также попала в список подорожавших продуктов. Цена выросла на 17,3%. Сейчас в «Ярче» можно купить килограмм самой дешевой моркови за 25,99 рублей, мытая при этом идет от 60 рублей.
«Рост цен наблюдался у бананов – на 9,8%, груш – на 7,7%, зелени - 7,4%. Также свеклы на 6,7%. А вот подешевели значительно огурцы почти на 25%, и лук, который аномально дорожал с октября 2022 года. Сейчас килограмм репчатого лука можно купить дешевле почти на 40%, чем это было зимой», - рассказали Atas.info аналитики.
Кроме того, в апреле стали дороже некоторые непродовольственные товары. Речь о пене для бритья (рост цены на 10%), ветровках, наушниках, шапках и ряда стройматериалов.