Что произошло с ценами на продукты за март 2023 года в Новосибирске – они взлетели?

«Рост цен наблюдался у бананов – на 9,8%, груш – на 7,7%, зелени - 7,4%. Также свеклы на 6,7%. А вот подешевели значительно огурцы почти на 25%, и лук, который аномально дорожал с октября 2022 года. Сейчас килограмм репчатого лука можно купить дешевле почти на 40%, чем это было зимой», - рассказали Atas.info аналитики.