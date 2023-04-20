atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Изображение материала

Что произошло с ценами на продукты за март 2023 года в Новосибирске – они взлетели?

20 апреля 2023, 06:02
Фото: 1MI
Как выросли цены в Новосибирске в апреле

В Новосибирске неожиданно подорожали помидоры за март 2023 года

Цены на продукты в Новосибирской области значительно выросли с начала 2023 года. Особенно резко подорожали помидоры и морковь за прошлый месяц.

Как сообщили аналитики Новосибирскстата по запросу Atas.info, стоимость томатов увеличилась на 26,2% в марте. Уже в апреле их можно найти в магазинах от 150 до 320 рублей за килограмм, в зависимости от сорта.

Морковь также попала в список подорожавших продуктов. Цена выросла на 17,3%. Сейчас в «Ярче» можно купить килограмм самой дешевой моркови за 25,99 рублей, мытая при этом идет от 60 рублей.

«Рост цен наблюдался у бананов – на 9,8%, груш – на 7,7%, зелени - 7,4%. Также свеклы на 6,7%. А вот подешевели значительно огурцы почти на 25%, и лук, который аномально дорожал с октября 2022 года. Сейчас килограмм репчатого лука можно купить дешевле почти на 40%, чем это было зимой», - рассказали Atas.info аналитики.

Кроме того, в апреле стали дороже некоторые непродовольственные товары. Речь о пене для бритья (рост цены на 10%), ветровках, наушниках, шапках и ряда стройматериалов.

#Цены#Продукты#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Бессмертный полк 9 мая 2023 – пять способов принять участие в Новосибирске
Вчера, 10:12
«Неадекватная толпа» — ответ женщины, из-за которой забастовали дети в 10-й гимназии
Вчера, 03:27
Нейросеть изобразила последствия лесного пожара в Новосибирской области
Сегодня, 04:09
Яйца зеков новосибирских зон признаны лучшими в конкурсе на Пасху 2023
Сегодня, 03:58
Создателю крематория в Новосибирске Якушину вынесли приговор после его смерти
Сегодня, 01:30
Родители третьеклассников из гимназии №10 заявили о митинге в поддержку учительницы
Вчера, 12:34