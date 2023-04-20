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ДОМ.РФ выставил на аукцион имущественный комплекс под Новосибирском

20 апреля 2023, 07:51
Фото: Дом.РФ
ДОМ.РФ реализует на торгах имущественный комплекс. Объект расположен вблизи административных границ Калининского и Заельцовского районов Новосибирска. Лот включает в себя участок площадью шесть гектаров и три здания общей площадью 1020,3 квадратных метра.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 5 июня, торги пройдут 9 июня. Стартовая цена лота – 37,24 миллиона рублей.

Лот находится в Мочищенском сельсовете Новосибирской области. Ранее на этой территории располагался военный городок № 84. На участке можно построить складской комплекс. На территории объекта сохранилась ветка для железнодорожных грузоперевозок, ведущая к вокзалу «Новосибирск-Восточный». Для автомобильного транспорта предусмотрен асфальтированный подъезд по улице Карьермочищенской.

Вокруг комплекса построены здания и сооружения производственного и складского назначения, а также располагаются склады промышленной химии и компьютерной техники, центр логистики ПЭК. В четырех километрах от объекта находится выезд на автотрассу Р-254 «Иртыш» по направлению Кургана, Омска и Челябинска. Сам объект расположен примерно в восьми километрах от Новосибирска.

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