ДОМ.РФ выставил на аукцион имущественный комплекс под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Заявки на участие в аукционе можно подавать до 5 июня, торги пройдут 9 июня. Стартовая цена лота – 37,24 миллиона рублей.
Лот находится в Мочищенском сельсовете Новосибирской области. Ранее на этой территории располагался военный городок № 84. На участке можно построить складской комплекс. На территории объекта сохранилась ветка для железнодорожных грузоперевозок, ведущая к вокзалу «Новосибирск-Восточный». Для автомобильного транспорта предусмотрен асфальтированный подъезд по улице Карьермочищенской.
Вокруг комплекса построены здания и сооружения производственного и складского назначения, а также располагаются склады промышленной химии и компьютерной техники, центр логистики ПЭК. В четырех километрах от объекта находится выезд на автотрассу Р-254 «Иртыш» по направлению Кургана, Омска и Челябинска. Сам объект расположен примерно в восьми километрах от Новосибирска.