ДОМ.РФ выставил на аукцион имущественный комплекс под Новосибирском

Вокруг комплекса построены здания и сооружения производственного и складского назначения, а также располагаются склады промышленной химии и компьютерной техники, центр логистики ПЭК. В четырех километрах от объекта находится выезд на автотрассу Р-254 «Иртыш» по направлению Кургана, Омска и Челябинска. Сам объект расположен примерно в восьми километрах от Новосибирска.