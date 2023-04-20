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Губернатор Андрей Травников: Вопросы реабилитации участников СВО – на первом месте

20 апреля 2023, 04:36
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников и заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин приняли участие в работе круглого стола, посвящённого надзорному сопровождению работы по модернизации лечебных учреждений Новосибирской области.

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин отметил: «Безусловно, особого внимания требуют медицинские учреждения, которые оказывают медицинскую помощь участникам, которые побывали в зоне СВО, нашим героям. В Новосибирской области три госпиталя, где оказывается помощь ветеранам боевых действий. И конечно, Андрей Александрович, это наш приоритет с вами. И этим госпиталям, и людям, которые там лечатся надо уделять особое внимание. Задача эта не только минздрава, это и минстрой, и мэрия – сделать так, чтобы людям было комфортно, членам семей было комфортно, чтобы они там встречи могли проводить, чтобы они не сидели там в четырех стенах».

Губернатор Андрей Травников подчеркнул: «На первое место выходят вопросы реабилитации участников СВО. На укрепление материально-технической базы «Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн», с учетом закупки оборудования, направлено 247 млн рублей.

Напомню, с 1 марта этого года, впервые в стране, стартовала наша региональная программа – Реабилитационный сертификат. На этой неделе мы приняли решение распространить её действие не только на военнослужащих Министерства обороны РФ, войск Национальной Гвардии и добровольцев, но и участников ЧВК. За полтора месяца действия программы её возможностями воспользовались уже около 70 бойцов – участников СВО.

Поэтому, по реабилитации, Дмитрий Викторович, с вами абсолютно согласен, это не только база наша трёх государственных госпиталей. Это и вовлечение негосударственной медицины в базу реабилитации. Мы будем развивать это направление. И тут мы видим потребность в дополнительных вложениях, бюджетных инвестициях». 

Также, в ходе рабочей поездки в «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн», глава региона и заместитель Генерального прокурора РФ рассмотрели меры по улучшению состояния материальной базы лечебного учреждения.

Кроме того, Андрей Травников и Дмитрий Демешин провели личный прием граждан, проходящих реабилитацию в госпитале.

 

#Участник СВО#Общество#Новосибирск
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