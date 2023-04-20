Губернатор Андрей Травников: Вопросы реабилитации участников СВО – на первом месте

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин отметил: «Безусловно, особого внимания требуют медицинские учреждения, которые оказывают медицинскую помощь участникам, которые побывали в зоне СВО, нашим героям. В Новосибирской области три госпиталя, где оказывается помощь ветеранам боевых действий. И конечно, Андрей Александрович, это наш приоритет с вами. И этим госпиталям, и людям, которые там лечатся надо уделять особое внимание. Задача эта не только минздрава, это и минстрой, и мэрия – сделать так, чтобы людям было комфортно, членам семей было комфортно, чтобы они там встречи могли проводить, чтобы они не сидели там в четырех стенах».