atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Изображение материала

Мальчиком, утонувшим под Новосибирском, займутся следователи

20 апреля 2023, 12:39
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Мальчик мог упасть в реку

Причины гибели мальчика из Маслянино под Новосибирском установит следствие

Девятилетний школьник, исчезнувший в поселке Маслянино, найден мертвым. По предварительной версии, ребенок мог утонуть. Теперь причины смерти выяснит следствие.
«По факту утопления 9-летнего мальчика Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. 

Тело ребенка было обнаружено в реке Бердь Маслянинского района. Видимых повреждений на трупе нет. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Завершились поиски 9-летнего мальчика под Новосибирском – ребенок погиб
Узнать подробнее

Местные жители уже утверждают, что мальчика подвело любопытство. Школьник заметил, что лед уже оттаял и захотел подойти поближе, но не удержался и упал в реку. Верна эта версия или нет, пока неизвестно.

Девятилетний школьник пропал днем 19 апреля, отправившись погулять. После того, как возле реки был найден его велосипед, водоем начали исследовать водолазы.

Таинственно исчез несколько дней назад: под Новосибирском ведут поиски подростка
Узнать подробнее
#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Школьники#Погиб#Следком
Подпишитесь
На фоне отмены "Бессмертного полка" в Новосибирске его готовятся провести в Турции
Сегодня, 10:36
Четвертый день забастовки детей в 10-школе: родители требуют открыть новый класс
Сегодня, 11:31
Нейросеть изобразила последствия лесного пожара в Новосибирской области
Сегодня, 04:09
Яйца зеков новосибирских зон признаны лучшими в конкурсе на Пасху 2023
Сегодня, 03:58
Создателю крематория в Новосибирске Якушину вынесли приговор после его смерти
Сегодня, 01:30
Родители третьеклассников из гимназии №10 заявили о митинге в поддержку учительницы
Вчера, 12:34