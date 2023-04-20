Мальчиком, утонувшим под Новосибирском, займутся следователи

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
«По факту утопления 9-летнего мальчика Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Тело ребенка было обнаружено в реке Бердь Маслянинского района. Видимых повреждений на трупе нет. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Местные жители уже утверждают, что мальчика подвело любопытство. Школьник заметил, что лед уже оттаял и захотел подойти поближе, но не удержался и упал в реку. Верна эта версия или нет, пока неизвестно.
Девятилетний школьник пропал днем 19 апреля, отправившись погулять. После того, как возле реки был найден его велосипед, водоем начали исследовать водолазы.