Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
По улицам самого большого турецкого города Стамбула в День Победы 9 мая пройдет колонна акции "Бессмертный полк". Сейчас в соцсетях идет регистрация желающих участвовать в шествии, сообщил редакции житель Новосибирска Кирилл Полиенко, который сейчас находится в Турции. Он поделился картинкой—приглашением, которую организаторы рассылают по русскоязычным чатам в различных мессенджерах.
"Причём это не новинка нынешнего сезона - здесь шествия устраивают уже много лет подряд. Перерыв сделали только в 2020-21 годах, по понятным причинам", - рассказал Кирилл Полиенко, подчеркнув, что в прошлом году колонна на улицах Стамбула с портретами предков-фронтовиков насчитывала около 200 человек.
Ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что уже подготовились к акции и даже продумали маршрут "Бессмертного полка" в 2023 году. Однако позже федеральные координаторы акции заявили, что привычного формата шествия в этом году не будет, якобы, по соображениям безопасности. Новосибирцам предлагают участвовать в акции памяти в других форматах.