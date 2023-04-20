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На фоне отмены "Бессмертного полка" в Новосибирске его готовятся провести в Турции

20 апреля 2023, 10:36
Фото: 1MI
Колонна "Бессмертного полка" проходила по улицам российских городов сразу после военного парада 9 мая

Шествие "Бессмертного полка", отмененное в Новосибирске, пройдет в Стамбуле

9 мая в самом крупном городе Турции, Стамбуле, состоится акция "Бессмертный полк", посвященная солдатам Второй мировой войны. При этом в России, где акция зародилась, в 2023 году привычное шествие власти отменили

По улицам самого большого турецкого города Стамбула в День Победы 9 мая пройдет колонна акции "Бессмертный полк". Сейчас в соцсетях идет регистрация желающих участвовать в шествии, сообщил редакции житель Новосибирска Кирилл Полиенко, который сейчас находится в Турции. Он поделился картинкой—приглашением, которую организаторы рассылают по русскоязычным чатам в различных мессенджерах.

Приглашение на шествие "Бессмертного полка" в Стамбуле Приглашение на шествие "Бессмертного полка" в Стамбуле
Приглашение на шествие "Бессмертного полка" в Стамбуле

"Причём это не новинка нынешнего сезона - здесь шествия устраивают уже много лет подряд. Перерыв сделали только в 2020-21 годах, по понятным причинам", - рассказал Кирилл Полиенко, подчеркнув, что в прошлом году колонна на улицах Стамбула с портретами предков-фронтовиков насчитывала около 200 человек.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что уже подготовились к акции и даже продумали маршрут "Бессмертного полка" в 2023 году. Однако позже федеральные координаторы акции заявили, что привычного формата шествия в этом году не будет, якобы, по соображениям безопасности. Новосибирцам предлагают участвовать в акции памяти в других форматах.

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#Бессмертный полк#Шествие#9 мая#Общество#Новосибирск#Стамбул#Бессмертный полк 2023
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