Ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что уже подготовились к акции и даже продумали маршрут "Бессмертного полка" в 2023 году. Однако позже федеральные координаторы акции заявили, что привычного формата шествия в этом году не будет, якобы, по соображениям безопасности. Новосибирцам предлагают участвовать в акции памяти в других форматах.