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На шашлык? Полицейские поймали новосибирца с 15 килограммами мяса

20 апреля 2023, 13:17
Фото: 1MI
Пожарил ли подозреваемый шашлык,не сообщается

В Новосибирске поймали грабителя с 15 килограммами мяса и инструментами

В Новосибирске злоумышленник решил поживиться съестным. С этой целью он решил украсть несколько килограммов мяса, а также строительные инструменты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«9 апреля в полицию поступило сообщение о совершенной краже в частном доме, расположенном на улице Марата в Первомайском районе Новосибирска. Спустя некоторое время подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался ранее судимый 31-летний уроженец Мошковского района», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Проникнув в частный дом, грабитель вспомнил про майские праздники, поэтому забрал с собой сразу пятнадцать килограммов мяса. Кроме того, мужчина решил присвоить туристическую палатку, четыре матраса, сварочный аппарат, перфоратор и две бензопилы. Вернувшийся домой хозяин обнаружил пропажу ценных вещей и вызвал полицию.

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Полицейские сразу выяснили, что воришка проник через окно. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего уроженца Мошковского района. Подозреваемый уже был ранее судим за кражи.

На допросе задержанный признался, что сбыл вещи в ломбард. Позже правоохранители нашли и мясо. Насколько оно пострадало, неизвестно. Инструменты и прочие ценности хозяин получит после необходимых следственных действий.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Полиция#Кража#Еда
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