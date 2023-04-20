На шашлык? Полицейские поймали новосибирца с 15 килограммами мяса

В Новосибирске поймали грабителя с 15 килограммами мяса и инструментами

В Новосибирске злоумышленник решил поживиться съестным. С этой целью он решил украсть несколько килограммов мяса, а также строительные инструменты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.