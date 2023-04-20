На шашлык? Полицейские поймали новосибирца с 15 килограммами мяса

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
«9 апреля в полицию поступило сообщение о совершенной краже в частном доме, расположенном на улице Марата в Первомайском районе Новосибирска. Спустя некоторое время подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался ранее судимый 31-летний уроженец Мошковского района», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Проникнув в частный дом, грабитель вспомнил про майские праздники, поэтому забрал с собой сразу пятнадцать килограммов мяса. Кроме того, мужчина решил присвоить туристическую палатку, четыре матраса, сварочный аппарат, перфоратор и две бензопилы. Вернувшийся домой хозяин обнаружил пропажу ценных вещей и вызвал полицию.
Полицейские сразу выяснили, что воришка проник через окно. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего уроженца Мошковского района. Подозреваемый уже был ранее судим за кражи.
На допросе задержанный признался, что сбыл вещи в ломбард. Позже правоохранители нашли и мясо. Насколько оно пострадало, неизвестно. Инструменты и прочие ценности хозяин получит после необходимых следственных действий.
Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.