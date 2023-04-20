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На СВО погиб боец из Новосибирской области Денис Трунов – ему было 36 лет

20 апреля 2023, 01:53
Фото: Новосибирск скорбит/ВК
Мужчина защищал Родину

36-летний военный из Новосибирской области Денис Трунов погиб на СВО

В зоне проведения спецоперации погиб боец из Новосибирской области Денис Трунов, сообщается на сайте администрации Ордынского района.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, в ходе специальной операции на территории Украины погиб Денис Трунов из Ордынского района Новосибирской области.

Ему было 36 лет. Мужчина получил смертельное ранение 9 апреля во время исполнения своего служебного долга. Денис отправился на СВО в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации.

Выражаем соболезнования его близким и родным. Напомним, ранее мы опубликовали фото погибших на СВО в марте 2023. 

Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023
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Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
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