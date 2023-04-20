На СВО погиб боец из Новосибирской области Денис Трунов – ему было 36 лет

Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
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Как сообщает пресс-служба районной администрации, в ходе специальной операции на территории Украины погиб Денис Трунов из Ордынского района Новосибирской области.
Ему было 36 лет. Мужчина получил смертельное ранение 9 апреля во время исполнения своего служебного долга. Денис отправился на СВО в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации.
Выражаем соболезнования его близким и родным. Напомним, ранее мы опубликовали фото погибших на СВО в марте 2023.