Накануне Дня главбуха 2023 два бухгалтера идут под суд вместо поздравлений

Как считает следствие, главный бухгалтер вместе с подчиненным вносили ложные данные в реестры о начислении заработной платы. В них обвиняемые заявляли о положенных им премиях, после чего составляли соответствующие платежные поручения. Указав в них завышенную зарплату для себя, бухгалтеры отправляли их в банк. Таким образом, с 2018 по 2022 годы было похищено свыше полутора миллионов рублей.