Накануне Дня главбуха 2023 два бухгалтера идут под суд вместо поздравлений

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Published Сегодня, 06:41
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«Куйбышевский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера и бухгалтера МКУК «Абрамовский культурно-досуговый центр». Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - пресс-службе надзорного ведомства распространила информацию 20 апреля.
Как считает следствие, главный бухгалтер вместе с подчиненным вносили ложные данные в реестры о начислении заработной платы. В них обвиняемые заявляли о положенных им премиях, после чего составляли соответствующие платежные поручения. Указав в них завышенную зарплату для себя, бухгалтеры отправляли их в банк. Таким образом, с 2018 по 2022 годы было похищено свыше полутора миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.
По иронии судьбы дело бухгалтеров передано в суд накануне неофициального профессионального праздника. 21 апреля в России отмечается День главного бухгалтера. И представители профессии принимают поздравления сослуживцев.