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Накануне Дня главбуха 2023 два бухгалтера идут под суд вместо поздравлений

20 апреля 2023, 06:41
Фото: pxhere.com
Бухгалтерам грозит срок за мошенничество

В Новосибирске двум бухгалтерам грозит срок накануне Дня главбуха 2023

В Новосибирской области два бухгалтера обвиняются в махинациях при начислении зарплаты - теперь им не до поздравлений с Днем главного бухгалтера 2023. Дело о хищении свыше 1.5 млн. рублей передано в суд. Прокуратура сообщила об этом накануне профессионального праздника.
«Куйбышевский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера и бухгалтера МКУК «Абрамовский культурно-досуговый центр». Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - пресс-службе надзорного ведомства распространила информацию 20 апреля.

Как считает следствие, главный бухгалтер вместе с подчиненным вносили ложные данные в реестры о начислении заработной платы. В них обвиняемые заявляли о положенных им премиях, после чего составляли соответствующие платежные поручения. Указав в них завышенную зарплату для себя, бухгалтеры отправляли их в банк. Таким образом, с 2018 по 2022 годы  было похищено свыше полутора миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

По иронии судьбы дело бухгалтеров передано в суд накануне неофициального профессионального праздника. 21 апреля в России отмечается День главного бухгалтера. И представители профессии принимают поздравления сослуживцев.

Когда День главного бухгалтера 2022 и почему бухгалтеров поздравляют трижды
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#Криминал#Новосибирск#Александр Ляхов#Прокуратура#Суд#Мошенничество
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