Нейросеть изобразила последствия лесного пожара в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Искусственный интеллект показал последствия несоблюдения правил пожарной безопасности в лесу. Картинки, действительно, устрашающие и пугающие.
На кадрах темный лес, который окутал пожар. Животные и птицы в огне – вот что пугает больше всего. Потом остается только пепел.
В Новосибирской области еще с 17 апреля объявили пожароопасный сезон. Как ранее уточняли в Минприроды, зачастую причинами весенних пожаров становятся нарушение правил пожарной безопасности в лесах и при проведении полевых работ, а также сжигание мусора и сухой травы.