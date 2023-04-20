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Нейросеть изобразила последствия лесного пожара в Новосибирской области

20 апреля 2023, 04:09
Фото: ТГ-канал Евгения Шестернина
Пожароопасный сезон начался в Новосибирской области
Министр экологии Новосибирской области Евгений Шестернин опубликовал в своем ТГ-канале картинки из нейросети, которая визуализировала последствия пожара в регионе.

Искусственный интеллект показал последствия несоблюдения правил пожарной безопасности в лесу. Картинки, действительно, устрашающие и пугающие.

На кадрах темный лес, который окутал пожар. Животные и птицы в огне – вот что пугает больше всего. Потом остается только пепел. 

В Новосибирской области еще с 17 апреля объявили пожароопасный сезон. Как ранее уточняли в Минприроды, зачастую причинами весенних пожаров становятся нарушение правил пожарной безопасности в лесах и при проведении полевых работ, а также сжигание мусора и сухой травы.

Новосибирск готовится к паводку и пожароопасному сезону
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#Эмилия Губарева#Пожар#Нейросеть#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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