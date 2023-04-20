Нейросеть изобразила последствия лесного пожара в Новосибирской области

В Новосибирской области еще с 17 апреля объявили пожароопасный сезон. Как ранее уточняли в Минприроды, зачастую причинами весенних пожаров становятся нарушение правил пожарной безопасности в лесах и при проведении полевых работ, а также сжигание мусора и сухой травы.