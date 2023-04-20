Новосибирец Станислав Морозов умер в госпитале от полученных ранений в СВО

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Мужчина родом из села Лянино. Там он окончил школу и аграрный лицей.
Известно, что на спецоперацию Станислав попал прошлой осенью. У него был за плечами только опыт службы в подразделении Росгвардии.
«В феврале этого года наш земляк получил тяжелое ранение на поле битвы и попал в госпиталь. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, но не спасли. Он умер 13 апреля», - уточнили волонтеры Atas.info.
Со Станиславом сегодня, 20 апреля 2023 года, простились власти, родные и земляки.