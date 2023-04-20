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Новосибирец Станислав Морозов умер в госпитале от полученных ранений в СВО

20 апреля 2023, 09:45
Фото: Администрация Здвинского района
В больнице в зоне СВО умер новосибирец Станислав Морозов
Военный Станислав Морозов из Новосибирской области погиб после боя в зоне СВО. Эту информацию подтвердили в администрации Здвинского района.

Мужчина родом из села Лянино. Там он окончил школу и аграрный лицей.

Известно, что на спецоперацию Станислав попал прошлой осенью. У него был за плечами только опыт службы в подразделении Росгвардии.

«В феврале этого года наш земляк получил тяжелое ранение на поле битвы и попал в госпиталь. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, но не спасли. Он умер 13 апреля», - уточнили волонтеры Atas.info.

Со Станиславом сегодня, 20 апреля 2023 года, простились власти, родные и земляки.

#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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