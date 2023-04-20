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Published Сегодня, 06:17

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Отстраненный от должности в Новосибирске вице-мэр Скатов может вернуться на работу

20 апреля 2023, 06:17
Фото: Артем Скатов, личная страница ВКонтакте
Ранее вице-мэра отстранили от должности

В Новосибирске суд восстановил в должности вице-мэра Артема Скатова

Дзержинский суд в Новосибирске признал незаконным решение об отстранении заместителя мэра Артема Скатова от должности — теперь его могут вернуть на работу.

Ранее вице-мэр был обвинен в клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева и временно отправлен на неоплачиваемый отпуск до окончания рассмотрения уголовного дела в мировом суде.

Однако адвокат чиновника обжаловал это решение и теперь Артема Скатова возвращают на работу, о чем передает «Ъ-Сибирь». По делу о клевете проводится дальнейшее расследование.

Напомним, суть конфликта в том, что Артем Скатов якобы обратился к администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой разместить «негативную информацию» о народном избраннике.

Савельев, прочитав материал, заявил о клевете. Подозрения сразу пали на Скатова и силовики после возбуждения дела провели обыски в его квартире. При этом партийные соратники чиновника предполагают, что эта история - давление на городскую власть.

Отстранённый вице-мэр Новосибирска Артем Скатов вернулся на работу
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#Эмилия Губарева#Артем Скатов#Общество#Город#Новосибирск#Вице-мэр#Мэрия
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