Отстраненный от должности в Новосибирске вице-мэр Скатов может вернуться на работу

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Ранее вице-мэр был обвинен в клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева и временно отправлен на неоплачиваемый отпуск до окончания рассмотрения уголовного дела в мировом суде.
Однако адвокат чиновника обжаловал это решение и теперь Артема Скатова возвращают на работу, о чем передает «Ъ-Сибирь». По делу о клевете проводится дальнейшее расследование.
Напомним, суть конфликта в том, что Артем Скатов якобы обратился к администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой разместить «негативную информацию» о народном избраннике.
Савельев, прочитав материал, заявил о клевете. Подозрения сразу пали на Скатова и силовики после возбуждения дела провели обыски в его квартире. При этом партийные соратники чиновника предполагают, что эта история - давление на городскую власть.