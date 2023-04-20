По заказу новосибирских дорожников отремонтируют подъезд к первому казацкому форпосту

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Как сообщают «Новосибирские новости», заказчиком является Территориальное управление автомобильных дорог. Проект разработан подольской организацией ООО «Проектная контора». Всего подрядчику придется отремонтировать десять километров.
В рамках ремонтных работ планируется исправить профиль пяти километров дороги, выполнить устройство нового щебеночно-песчаного покрытия и установить новые дорожные знаки. Объект Каргатского района включен в перечень ремонтируемых по заявке администрации района, которая прошла защиту в Минтрансе Новосибирской области.
Стоит отметить, что благодаря ремонту удастся привлечь больше туристов к Каргатскому форпосту. Основанный в 1749 году, он стал первым русским укреплением в Барабинской степи для защиты переселенцев и купеческих обозов, следующих по Московско-Сибирскому тракту. Сейчас туристы могут увидеть в Каргате парк народных промыслов, ремесленную мастерскую, острог и храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы.