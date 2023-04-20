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По заказу новосибирских дорожников отремонтируют подъезд к первому казацкому форпосту

20 апреля 2023, 08:16
Фото: 1MI
Сроки ремонта дороги пока неизвестны

Под Новосибирском отремонтируют дорогу до первого казацкого форпоста

В Новосибирской области отремонтируют дорогу к первому казацкому укреплению на Сибирском тракте – Каргатскому форпосту. Она является частью федеральной трассы «Иртыш».

Как сообщают «Новосибирские новости», заказчиком является Территориальное управление автомобильных дорог. Проект разработан подольской организацией ООО «Проектная контора». Всего подрядчику придется отремонтировать десять километров. 

В рамках ремонтных работ планируется исправить профиль пяти километров дороги, выполнить устройство нового щебеночно-песчаного покрытия и установить новые дорожные знаки. Объект Каргатского района включен в перечень ремонтируемых по заявке администрации района, которая прошла защиту в Минтрансе Новосибирской области.

Стоит отметить, что благодаря ремонту удастся привлечь больше туристов к Каргатскому форпосту. Основанный в 1749 году, он стал первым русским укреплением в Барабинской степи для защиты переселенцев и купеческих обозов, следующих по Московско-Сибирскому тракту. Сейчас туристы могут увидеть в Каргате парк народных промыслов, ремесленную мастерскую, острог и храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

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#Новосибирская область#Экономика#Александр Ляхов#Ремонт#Ремонтные работы#Дорога
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