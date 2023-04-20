По заказу новосибирских дорожников отремонтируют подъезд к первому казацкому форпосту

Стоит отметить, что благодаря ремонту удастся привлечь больше туристов к Каргатскому форпосту. Основанный в 1749 году, он стал первым русским укреплением в Барабинской степи для защиты переселенцев и купеческих обозов, следующих по Московско-Сибирскому тракту. Сейчас туристы могут увидеть в Каргате парк народных промыслов, ремесленную мастерскую, острог и храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы.