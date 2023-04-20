Сериал «Позывной „Журавли“ выйдет на „Иви“ 25 апреля

По словам исполнителя одной из ролей в сериале актера Владимира Веревочкина, сниматься в военной картине стало для него большой честью и не меньшей ответственностью. Актер признался, что гордится ролью в таком сильном фильме, которая многому его научила. «Вместе с ней я еще больше вырос, переламывался, падал и снова вставал», — заявил он, поблагодарив всех участников проекта за вклад в это общее дело.