Сериал «Позывной „Журавли“ выйдет на „Иви“ 25 апреля

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
В основу сериала легли реальные события 1943 года, развернувшиеся на Смоленском направлении фронта. На «Иви» все 4 серии картины выйдут до телепремьеры сериала на канале НТВ.
По словам Алексея Гореславского, гендиректора ИРИ, повторить мощную проникновенную атмосферу советских фильмов, снятых на тему Великой Отечественной войны, к которым привыкли все зрители, — невозможно. Но эта задача и не стояла перед создателями сериала. Имеет значение то, что современное поколение не забывает о войне — читая книги, создавая сценарии и снимая военные картины на своем киноязыке. Об этом пишет gorod55.ru.
Зрители сериала смогут насладиться игрой актеров Игоря Угольникова, Сергея Пускепалиса, Сергея Чиркова, Владимира Веревочкина, Марка Вдовина, Александра Бухарова, Юлии Афанасьевой, Глеба Бочкова, Михаила Евланова, Алексея Шевченкова, Бесо Гатаева, Дмитрия Белоцерковского, Марии Звонаревой, Александра Обласова, Марка-Малика Мурашкина, Николая Самсонова, Степана Лапина, Ульяны Лукиной и прочих.
По словам исполнителя одной из ролей в сериале актера Владимира Веревочкина, сниматься в военной картине стало для него большой честью и не меньшей ответственностью. Актер признался, что гордится ролью в таком сильном фильме, которая многому его научила. «Вместе с ней я еще больше вырос, переламывался, падал и снова вставал», — заявил он, поблагодарив всех участников проекта за вклад в это общее дело.
В роли режиссера, постановщика, автора сценария и продюсера картины выступил Игорь Угольников, также исполнивший одну из ролей в сериале. Второй режиссер — Александр Балахонов, сопродюсер — Вадим Задорожный.
Угольников рассказал, что разведчики на фронте вели ежедневную схватку со смертью. Он признался, что, изучив материалы и воспоминания тех времен, был удивлен невероятной храбростью фронтовых разведчиков. Режиссер картины заявил, что в сегодняшних реалиях нужно рассказывать об этом молодому поколению, которое должно знать историю подвигов наших предков.