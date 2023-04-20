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Стало известно, сколько людей без глаз проживает в Новосибирске

20 апреля 2023, 04:22
Фото: 1MI
Названо число людей без глаз в Новосибирской области
В Новосибирской области проживает 3 551 человек, у которых отсутствует одно или оба глазных яблока, но обеспечены протезами всего 1 039 человек. Заведующая офтальмологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы Анжела Фурсова выступила за увеличение финансирования лаборатории про

Она поддерживает предложение включить в государственную программу глазного протезирования лиц, подвергшихся политическим репрессиям и признанных реабилитированными, участников специальной военной операции на Украине, пенсионеров и детей. Российское законодательство предусматривает право на бесплатное глазное протезирование только для инвалидов, участников Великой Отечественной Войны, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла.

«Ежегодно лаборатория глазного протезирования изготавливает около 600 протезов, преимущественно за счёт личных средств граждан, и стоимость одного глазного протеза вместе с медицинскими услугами составляет 18 500 рублей, а эктопротеза - около 53 тыс. руб.», - сообщила специалист.

Предложение главного офтальмолога региона на поддержку включения новых категорий в программу получило одобрение Комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. Теперь необходимо добиться согласия большинства депутатского корпуса Заксобрания и выделить дополнительные финансовые средства на глазное и эктопротезирование.

#Алина Шефер#Глаза#Врачи#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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