Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Полиция Кузбасса выплатит полмиллиона рублей за информацию об убийце бывшего кузбасского бизнесмена Александра Каблова.
Полицейские выяснили, что предполагаемый убийца, 37-летний Артур Махмудов, может находиться в Новосибирской области и передвигаться на автомобиле «Ниссан Икс-Трейл» черного цвета.
Уже задержан 39-летний подозреваемый в соучастии в преступлении. Решается вопрос о мере пресечения.
Видеозапись показала, что нападавший был одет в одежду рабочего дорожной службы и расстрелял Каблова из огнестрельного оружия около магазина.