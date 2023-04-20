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Убийца кузбасского бизнесмена Каблова может скрываться в Новосибирске

20 апреля 2023, 10:04
Фото: 1MI
Предполагаемый убийца может скрываться в Сибири

В Новосибирске может находиться убийца кузбасского бизнесмена Каблова

6 апреля неизвестный застрелил 47-летнего предпринимателя из Осинников Кемеровской области. Киллера ищут в Новосибирске.

Полиция Кузбасса выплатит полмиллиона рублей за информацию об убийце бывшего кузбасского бизнесмена Александра Каблова.

Полицейские выяснили, что предполагаемый убийца, 37-летний Артур Махмудов, может находиться в Новосибирской области и передвигаться на автомобиле «Ниссан Икс-Трейл» черного цвета.

Уже задержан 39-летний подозреваемый в соучастии в преступлении. Решается вопрос о мере пресечения.

Видеозапись показала, что нападавший был одет в одежду рабочего дорожной службы и расстрелял Каблова из огнестрельного оружия около магазина.

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#Эмилия Губарева#Убийство#Криминал#Погиб#Бизнесмен#Общество#Новосибирская область#Кемеровская область
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