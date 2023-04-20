В Новосибирске на 73-году жизни умер руководитель художественной школы «Журавушка»

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Более 40 лет Ярослав Чапкайло был руководителем художественной школы-студии "Журавушка", которую сам создал, посвятив ей свое сердце и душу. Прощание с ним состоится 23 апреля.
«К глубочайшему сожалению сегодня не стало одного очень дорогого моему сердцу и, не побоюсь этого слова, ВЕЛИКОГО человека, не стало Чапкайло Ярослава Николаевича. Он был директором и одним из основателей моей родной школы № 85 «Журавушка». Для меня он был символом НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, НАСТОЯЩЕГО ПЕДАГОГА И НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ», — такими словами вспоминают близкие своего педагога.
Напомним, что ранее в Новосибирске умер поэт Денис Семенов. Он был творческим человеком. Родные и близкие даже создали ВК-группу, где делятся жизненными моментами бойца.