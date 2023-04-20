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В Новосибирске на 73-году жизни умер руководитель художественной школы «Журавушка»

20 апреля 2023, 08:30
Фото: соцсети
Сибиряк скончался 19 апреля
Ярослав Чапкайло, заслуженный работник культуры России, скончался 19 апреля в Новосибирске на 73-м году жизни, об этом сообщают его близкие в соцсетях.

Более 40 лет Ярослав Чапкайло был руководителем художественной школы-студии "Журавушка", которую сам создал, посвятив ей свое сердце и душу. Прощание с ним состоится 23 апреля.  

«К глубочайшему сожалению сегодня не стало одного очень дорогого моему сердцу и, не побоюсь этого слова, ВЕЛИКОГО человека, не стало Чапкайло Ярослава Николаевича. Он был директором и одним из основателей моей родной школы № 85 «Журавушка». Для меня он был символом НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, НАСТОЯЩЕГО ПЕДАГОГА И НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ», — такими словами вспоминают близкие своего педагога.

Напомним, что ранее в Новосибирске умер поэт Денис Семенов. Он был творческим человеком. Родные и близкие даже создали ВК-группу, где делятся жизненными моментами бойца. 

Журналист и поэт из Новосибирска Денис Семенов погиб на СВО
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#Смерть#Общество#Культура#Новосибирск#Эмилия Губарева
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