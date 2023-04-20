Тройное ДТП на Фабричной: в Новосибирске при столкновении пострадала пассажирка

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
В Новосибирске на улице Фабричной произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель, 1991 года рождения двигался по полосе встречного движения на автомобиле «Ниссан Куб» и столкнулся с «Ладой Веста».
Затем «Лада Веста» столкнулась с Акурой, движущейся в попутном направлении. Пострадала женщина-пассажир Лады Весты, ее доставили с травмами в медицинское учреждение.
Водители не получили серьезных травм в результате данного инцидента. На месте работали сотрудники ГИБДД.