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Тройное ДТП на Фабричной: в Новосибирске при столкновении пострадала пассажирка

20 апреля 2023, 04:33
Фото: ГИБДД региона
Пострадала женщина

В Новосибирске на Фабричной пассажирка пострадала в ДТП с тремя автомобилями

В Ленинском районе Новосибирска утром 20 апреля произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка одного из автомобилей, подробности сообщают в ГИБДД региона.

В Новосибирске на улице Фабричной произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель, 1991 года рождения двигался по полосе встречного движения на автомобиле «Ниссан Куб» и столкнулся с «Ладой Веста».

Затем «Лада Веста» столкнулась с Акурой, движущейся в попутном направлении. Пострадала женщина-пассажир Лады Весты, ее доставили с травмами в медицинское учреждение.

Водители не получили серьезных травм в результате данного инцидента. На месте работали сотрудники ГИБДД.

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#Эмилия Губарева#ДТП#Автомобиль#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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